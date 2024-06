Conoce las seis nuevas Áreas de Valor Ambiental de la CDMX; no se podrán urbanizar ni privatizar

No se podrá urbanizar, ni se podrán sustituir sus jardines por losas de cemento o concreto

A partir de este año la Ciudad de México cuenta con seis nuevas Áreas de Valor Ambiental (AVA) con categoría de bosque urbano, que serán protegidas para garantizar su conservación y los servicios ambientales que brindan en beneficio de la ciudadanía.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, se publicó en la Gaceta Oficial capitalina la declaratoria de cinco de estas seis AVAs, que suman 178 hectáreas y son visitadas por 532 mil personas cada año.

¿Cuáles son las áreas?

Parque Lineal Vicente Guerrero, en Iztapalapa

Parque Cuitláhuac zonas, en Iztapalapa

Parque Lineal Gran Canal-Ave Fénix, en Venustiano Carranza

Jardín Ramón López Velarde, en Cuauhtémoc

Alameda del Sur, en Coyoacán

Parque Loreto y Peña Pobre, en Tlalpan

El Gobierno está obligado a cuidar las áreas con sus servicios ambientales, y segundo, se garantiza que no se va a tocar lo verde, es decir, no se puede urbanizar, no se puede sustituir jardines por losas de cemento o de concreto, esa es una protección muy importante que se garantiza con esta figura de Áreas de Valor Ambiental.

Al respecto, el jefe de Gobierno, Martí Batres, recordó las reformas que impulsó para aumentar las penas contra la tala clandestina y para proteger el suelo de conservación, esto al eliminar el concepto de “suelo rural” y a su vez, garantizar un presupuesto para los bosques y el suelo de conservación, que podrá mantenerse o aumentar cada año, pero no podrá disminuir, —en la actualidad, el presupuesto de Altépetl es de aproximadamente mil millones de pesos—.

Por su parte, la secretaria del Medio Ambiente (Sedema), Marina Robles García, aseguró que a lo largo de la actual administración se han concretado 10 declaratorias, de las cuales ocho corresponden a AVAs y dos a Áreas Naturales Protegidas (ANP), que en conjunto suman casi 500 nuevas hectáreas para la conservación y el goce de las y los capitalinos.

“Como sucede cada año, desde el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se define un lema, un propósito para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. En este año, en el 2024, el día está asociado a la restauración de la tierra y hay una convocatoria para que nos convirtamos en la generación de la restauración. Por eso tan importante un conjunto de decretos como estos que ha impulsado y publicado el Gobierno de la Ciudad, por iniciativa del doctor Batres, porque decretar estas seis nuevas Áreas de Valor Ambiental para la ciudad significa mantener y continuar restaurando estos espacios. Ustedes recordarán lo que era este espacio de este camellón “Vicente Guerrero” y cómo se transformó en este maravilloso parque lineal” — Marina Robles

Las AVAs de Canal Nacional y de la Barranca Tarango, así como las ANPs Bosque de Tláhuac y Humedal de Tempiluli, precisó, complementan a las seis anunciadas este día.