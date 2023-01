El poeta Mario Obrero y la ilustradora Ilu Ros encabezan la delegación española en la Feria del Libro de Calcuta

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

En el acto inaugural, celebrado en el escenario principal del Boi Mela Prangan de Calcuta, ha participado María José Gálvez, directora general del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte, junto a la ministra principal del Estado de Bengala Occidental, Mamata Banerjee; el alcalde de Calcuta, Firhad Hakim; y el presidente y el secretario del gremio de editores y libreros de Calcuta, Sudhangshu Sekhar Dey y Tridib Chatterjee.

María José Gálvez ha asegurado que la presencia de España como País Temático Principal en Calcuta "no solo reforzará el diálogo cultural con India, sino que es un reflejo del país moderno y cosmopolita que es España", desde su última participación en este evento, en 2006.

"Nuestra presencia en la India es una muestra de la apuesta del Ministerio de Cultura y Deporte por la internacionalización de nuestra literatura en toda su diversidad, géneros y lenguas. Juan Ramón Jiménez, Zenobia Camprubí y Rabindranath Tagore iniciaron esta hermandad y esperamos que con Mario Obrero, Ilu Ros, Jordi Gracia, Anna Caballé, Luis G. Montero continuemos el legado", ha afirmado.

La programación con la que España participa en Calcuta ha sido diseñada en colaboración con la Embajada de España en la India y el Instituto Cervantes de Nueva Delhi. Hasta el próximo 12 de febrero, los 300 metros cuadrados del pabellón español acogerán más de 70 actividades y una delegación de veintidós autores. Una representación de la literatura española que abarca narrativa, poesía, cómic, ilustración, teatro o ensayo y en la que destaca, sobre todo, la presencia de autores jóvenes y de mujeres.

Entre otros, viajan a la India los ensayistas Jordi Gracia, Anna Caballé, Pedro Carrero Eras y Victoria Galván; los narradores David Trueba, Agustín Fernández Mallo y Eva Baltasar; los poetas Luis García Montero, Alba Cid, Ismael Ramos, María Sevilla y Violeta Medina; la ilustradora Olga de Dios; las autoras de cómic Ana Galvañ y Carla Berrocal, o el periodista Guillermo Busutil.

La programación presta, además, especial atención a la obra de Miguel de Cervantes y Federico García Lorca, dedicando un día específico a cada uno de ellos. Películas, espectáculos musicales, cuentacuentos, exposiciones o lecturas dramatizadas completarán un programa literario al que se suma una intensa agenda profesional que incluye encuentros entre editores, hispanistas, así como sesiones dedicadas a la traducción.

DONACIÓN DE LIBROS A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS

El Ministerio de Cultura señala que el grueso de las actividades se llevará a cabo en el pabellón diseñado por estudio español Peipe Diseño y Artes Gráficas S.L., con el apoyo de Acción Cultural Española (AC/E), que ha sido construido con materiales sostenibles y reciclables.

En él se expondrá la muestra 'This is Now', con fotografías del fotoperiodista Álvaro García, además de una selección de alrededor de 500 libros y revistas culturales. Al finalizar la feria, el conjunto será donado a varias universidades y escuelas indias con el objetivo de contribuir a la difusión de la literatura española en el país.