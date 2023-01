‘Ley Malena’ divide a víctimas de ataques con ácido, acusan intromisión de partidos

“Ley Malena” divide a mujeres víctimas de ataques con ácido

En el Congreso de la Ciudad de México se presentó una iniciativa para crear la “Ley Malena”, en honor de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, quien fue víctima de tentativa de feminicidio mediante un ataque con ácido en septiembre de 2019. Pero no todas las víctimas están de acuerdo y acusan a los partidos políticos de dividir a las víctimas, de aprovecharse de la situación y que la ley no debe llevar un nombre, sino que se aplique justicia.

Dicha ley fue presentada por la diputada Marcela Fuente, del partido Morena, con el objetivo de facilitar el camino a las víctimas para acceder a la justicia y se reconozca los ataques con ácido como violencia ácida.

La iniciativa generó división con un grupo afín a la exlegisladora local Alessandra Rojo de la Vega. Durante la conferencia de prensa para anunciar la iniciativa, mujeres integrantes de “No es una, somos todas” irrumpieron el mensaje que daba Elena Ríos al interior del Congreso de la CDMX, al señalar que existe una iniciativa de ley desde el 2018.

Víctimas de violencia ácida (Foto: Alejandro Granados)

Para entender el contexto: “Se vienen tiempos oscuros para las mujeres en Oaxaca”: María Elena Ríos

Ana Elena Saldaña, quien es otra víctima de ataque de ácido ocurrido el 12 de noviembre de 2018, en la alcaldía Iztacalco, y quien tuvo que salir del país ya que no ha sido detenido el actor intelectual de este crimen, señaló que esta iniciativa no va a servir de nada si la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad no se pone a trabajar, realiza las investigaciones y captura a los agresores de las 36 víctimas atacadas con ácido en el país.

“Yo nunca voy a estar en contra de otra víctima, jamás, pero que usen estos teatritos para decir que están haciendo algo por nosotras, no es cierto. Una reforma a la ley tampoco va a dar una sentencia , ni va a agarrar a nadie, ni va a generar absolutamente ningún cambio”, expresó Saldaña.

“La diputada antes de elaborar un proyecto debe tomar en cuenta a las víctimas. No existe un acto más criminal que politizar una tragedia, lo que acaben de ver hoy, dividir a las víctimas sobre las cuales todos vamos por una causa, eso es imperdonable. Esto me perece el acto más criminal que existe”, expresó José Luis Nazar, abogado de Ana Saldaña.

Víctimas de ataque con ácido (Foto: Alejandro Granados)

Víctimas se deslindan de partidos políticos

Por su parte, María Elena Ríos lamentó que los “egos políticos” permitan esta división y se deslindó de cualquier grupo político, afirmando que su lucha es únicamente como víctima de intento de feminicidio.

“Yo me deslindo totalmente, yo no soy de ningún partido. Reitero que estas iniciativas a mí y a ellas no nos benefician, pero ojalá que esta iniciativa facilite un poquito el proceso de las víctimas. Desafortunadamente, las más vulneradas y las más agredidas somos mujeres que no pertenecemos al nivel socioeconómico, por lo menos de la media, porque nos vemos vulnerables, porque no se nos permite acceder pronto a la justicia”.

“Si yo fuera blanca y privilegiada, creo que las cosas serían diferentes. Pero como dijo mi agresor: ‘eres la india de trenzas que nadie le va a hacer caso’. Eso no es verdad, las mujeres tenemos voz y es muy importante que estos temas se pongan en la mesa política. Yo no estoy con ningún partido. Sin embargo, es necesario que estos temas ya formen estrictamente de la agenda política y pública de este país y no solo de la Ciudad de México”, enfatizó la saxofonista atacada con ácido.

No se trata solo de María Elena Ríos, somos más de 30 víctimas que estamos en la impunidad. — María Elena Ríos

Víctimas de violencia ácida (Foto: Alejandro Granados)

Convocarán a víctimas sobrevivientes a foros

Por su parte, la legisladora morenista Marcela Fuente explicó que se ha trabajado en esta reforma por meses, en mesas de trabajo y en mesas de diálogo, y que esta iniciativa de ley debe ser consensuada, que debe de haber un foro abierto, por lo tanto, se convocará a todas las víctimas sobrevivientes a los foros que se realizarán en el Congreso local.

“Lo que estamos proponiendo es que se reconozca como violencia ácida, por eso denominamos Ley Malena a esta serie de reformas constitucionales para tipificar la violencia ácida (que generan) con consecuencias físicas, psicológicas y sociales. Le llamamos Ley Malena no por demeritar la lucha y dolores de las demás compañeras, porque creemos que el caso de Malena es emblemático y llevarlo a todos los Congresos locales”, explicó la diputada Marcela Fuente durante la conferencia.

Agregó que la iniciativa incluye a las personas trans y a las víctimas indirectas de la violencia ácida (familiares y Amigos que están cercanos a las víctimas). Respecto a la exigencia por parte del otro grupo feminista y víctimas, la diputada morenista señaló que la ley es perfectible, y adelantó que para eso harán foros ciudadanos.

“Si el tema es el nombre, hay foros para cambiarla y para perfeccionarlas, a partir de marzo habrá foros, la idea es que podamos tejer una buena ley que sea un ejemplo para todos los estados”, puntualizó la legisladora de Morena.

🟣🎷 Trabajamos juntas en la afinación de los últimos detalles previo a la presentación de la #LeyMalena.



Muchas gracias a las compañeras @_ElenaRios y Elisa Xolalpa, esta lucha es de ustedes.



Abrimos hilo del minuto a minuto 🧵.#LeyMalenaVa pic.twitter.com/wzTlJzvwCE — Marce Fuente 🌷 (@FuenteMarce) January 31, 2023

¿En qué consiste la Ley Malena?

La iniciativa pretende que los ataques con ácido o sustancias corrosivas sean sancionadas con pena de hasta 12 años de prisión, ya que, en la legislación de la CDMX la pena a quienes comenten violencia ácida es de cinco años.

La propuesta de la Marcela Fuente busca que la “violencia ácida” sea un delito independiente, ya que hasta el momento se considera como un agravante en los delitos de lesiones o de daños.

¿Por que llamarla Ley Malena?

Esta iniciativa fue nombrada así por la lucha de la saxofonista María Elena Ríos, quien busca visibilizar su caso, pues otras mujeres también han sido víctimas y no sobrevivieron.