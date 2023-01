“Se vienen tiempos oscuros para las mujeres en Oaxaca”, María Elena Ríos

María Elena Ríos aseguró que “se vienen tiempos oscuros para las mujeres en Oaxaca” luego del mensaje de impunidad que el Poder Judicial de dicha entidad dio tras el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario contra el exdiputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual de la tentativa de feminicidio que sufrió en 2019, cuando un par de sujetos le arrojaron una cubeta con ácido sulfúrico en su rostro y cuerpo en su agencia de viajes en el municipio de Huajuapan de León.

A tres años del ataque que produjo quemaduras en el 90% del cuerpo de la saxofonista, tres personas fueron detenidas. Dos de los autores materiales, de los cuales uno murió en el penal de Tanivet en abril de 2022 por complicaciones de salud; y Vera Carrizal –expareja de Ríos– señalado como el autor intelectual. Asimismo, las autoridades de Oaxaca buscan a Juan Antonio Vera Hernández, hijo del exfuncionario, a quien también vincularon con el ataque.

Malena, como la suelen nombrar sus seres queridos, lleva tres años denunciando la inacción de las autoridades en su caso. Sin embargo, durante la última semana alertó hasta el cansancio en sus redes sociales sobre un “acuerdo pactado” en la audiencia –que duró seis días– donde se determinaría si Vera Carrizal podrá seguir su proceso en libertad o continuaría en prisión preventiva. No obstante, su peor temor se cumplió cuando el juez Teódulo Pacheco Pacheco ordenó el 21 de enero que el exdiputado del PRI fuera a prisión domiciliaria.

Tras la determinación de Pacheco, el gobernador de la entidad, Salomón Jara Cruz, escribió en su cuenta de Twitter que estaba en desacuerdo con la resolución del juez en el caso de Vera Carrizal. No obstante, Ríos denunció que las autoridades estatales, el gobernador y el secretario de Gobierno, Jesús Romero, ignoraron sus llamados. “Yo personalmente le hice llamada al número directo del gobernador en turno, al secretario de Gobierno y nunca me contestaron”, señaló la sobreviviente de tentativa de feminicidio.

Un día más tarde, y luego de que la víctima exhibiera en Twitter una fotografía de una reunión que sostuvo Jara Cruz con las hermanas de Vera, el mandatario estatal compartió un posicionamiento en el que aseguró que, por el momento, no existen las condiciones para que Vera Carrizal no evada la prisión domiciliaria por lo que se mantendrá en el penal de Tanivet, y solicitó al Poder Judicial se evalúen el cambio de medida cautelar y el proceder del juez.

“No existen las condiciones materiales para dar cumplimiento al cambio de medida cautelar. El domicilio no cuenta con las condiciones mínimas de seguridad y el gobierno del estado no cuenta con el personal necesario para garantizar que el procesado no se evadirá de la acción de la justicia. Por lo tanto Juan Antonio Vera Carrizal seguirá privado de su libertad en Tanivet, y hemos solicitado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, al juez que se revalúe el cambio de medida cautelar”. — Salomón Jara

“No quiero ser una estadística más. No quiero ser la víctima que el Estado quiere”

Con un cubrebocas con la leyenda “ni una menos”, y con la impotencia que produce el actuar de las autoridades en México, Malena habló con Publimetro sobre el cambio de medida cautelar de Vera Carrizal. La saxofonista originaria de Santo Domingo Tonalá relató que aunque siente mucho temor por la posible liberación; pero asegura que no cesará su exigencia de justicia.

Si lo liberan y se da a la fuga y me mata #QuemenloTodo ‼️ — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) January 21, 2023

¿Cómo describes el acuerdo por el que se le cambió esta medida cautelar a Juan Antonio Vera?

El acuerdo que permitió que Juan Antonio Vera Carrizal saliera de la cárcel, porque la prisión domiciliaria nunca se justificó. Que no sé cuántos millones le dieron al juez, eso te podría decir, pero fueron varios porque, evidentemente, no cualquiera sabe tomar una decisión de esta magnitud sabiendo que el caso no solamente es nacional, es internacional. Tengo muchos sentimientos encontrados y muchísimo rabia, porque esto no debería pasar y porque el mensaje es muy claro, se vienen tiempos oscuros para las mujeres en Oaxaca.

¿Qué pasó durante la audiencia?

Pues es que todo estaba totalmente estudiado “Esto va a decir la defensa y luego yo te voy a contestar así ¿sale?, y luego tú vas a decir esto ¿ok?, y luego si pasa esto tú vas a hacer lo otro, ¿eh? Y luego la sacamos de la audiencia para que se enoje”. O sea, era un teatro en donde me tomaron a mí al abogada y a la Ministerio Público como títeres.

Evidentemente querían agotarme yo ahorita no he dormido porque con la impresión de ayer. Ni siquiera tenía ganas de dormir, no lo puedo creer todavía. Y ahorita el juez no me ha querido proporcionar la resolución por escrito. ¿Y por qué son importantes estas resoluciones? Cuando se emiten empieza a contar un plazo 72 horas para que yo pueda apelar y todavía no puedo apelear porque no me da la resolución. Evidentemente se vuelve a violar otro derecho.

En la audiencia se me criminalizó, porque el dedito que yo cometí fue sobrevivir y eso se repitió una y otra vez, “es que está viva”; pero eso jamás exime el delito es feminicidio. La violencia en contra de una mujer, y liberaron a mi agresor.

¿Bajo qué argumento se cambió la medida cautelar?

Lo liberaron porque ni está enfermo y se demostró que no está enfermo con peritos. No está este deprimido tampoco porque se reía todo el tiempo. Presentaron datos de una psicóloga y la perito que hubo en psicología dijo que era nulos porque carecían de metodología, de objetivo, de planteamiento de problema, cosas básicas. Aún así el juez determinó que el señor tiene mal del Parkinson, que se orina porque le gana todo el tiempo de la pipí, que tiene hipertensión arterial, que tiene hasta el azúcar, que está deprimido y neurótico, ¿cómo van a sacar de la cárcel a una persona neurótica?

Se justificó, supuestamente, que su domicilio va a ser en la casa de su hija Guadalupe Vera Hernández. Nunca presentaron una escritura, la casa no tiene condiciones, tanto así que ¿qué coherencia tiene un balcón sin ventana? Está tapada una ventana y está tapada con con triplay, ¿y no hay riesgo de fuga?

¿Cómo ha sido la respuesta de las autoridades estatales y federales?

Yo personalmente le hice llamada número directo del gobernador en turno, al secretario de Gobierno y nunca me contestaron y se pronunciaron ya que estaba muy indignados, cuando pedía ayuda. A nivel federal solamente el mecanismo de protección es el que me llamó, porque la CNDH tampoco me llamó.

Estoy totalmente desprotegida y desamparada por parte de las instituciones y lo peor es que todas estamos así, no cesa la violencia. Yo abro redes sociales, veo un noticiero y siempre somos las muertas, que están pidiendo justicia a los papás, que que la mamá está buscando a su hija cerca del metro, que encontraron los cuerpos, que está desaparecida. Todas las noticias son sobre nosotras y nadie dice nada.

Tengo mucho miedo, mi familia tiene mucho miedo, todos tenemos miedo. Pero no quiero ser una estadística más. No quiero ser la víctima que el Estado quiere. La que se calla la sumisa, la que está deprimida, la que no sale de su cuarto, la que no tiene vida social, la que decide truncar su vida, yo no, yo soy una sobreviviente.

