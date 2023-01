Sandra Cuevas, la polémica empresaria y alcaldesa de Cuauhtémoc que presume sus estudios

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, ha sido un personaje polémico desde antes de que tomara protesta como mandataria de la ‘joya’ de la Ciudad de México. El último escándalo en el que se vio involucrada fue la noche en la que habló del mal gobierno capitalino y federal, cuestionando los estudios del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El presidente de la República, con todo respeto, pero ¿quién es?”, dijo Cuevas Nieves, seguido de presumir sus estudios en diez países, a lo que abrió la duda entre los internautas.

Datos personales

Nació el 25 de mayo de 1986.

Tiene 35 años de edad.

Es originaria del barrio de Coltongo en Azcapotzalco, Ciudad de México.

Estudios

Estudió Comercio Internacional en la Universidad del Valle de México.

Cuenta con una maestría y doctorado del Centro de Estudios Jurídicos.

Ha cursado diplomados relacionados con el mercado asiático y comercio exterior, otro de delitos de propiedad intelectual por la Interpol, y otro llamado “Para vivir, servir y decidir con valor”.

Ha viajado a Hong Kong, Shanghai, Beijing, Panamá, Canadá y Estados Unidos.

Empresas

Fundadora del proyecto social ‘Mexico Bonito’.

Tiene una galería de arte contemporáneo llamada 11:11.

Es dueña de una productora de eventos llamada Danika.

Trayectoria política

Apoyó al presidente Andrés Manuel López Obrador desde 2018, incluso se le vio acompañada de personajes como Cuitláhuac García, Mario Delgado, Fernando Vilchis, entre otros.

Estuvo en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de 2008 a 2014, en donde se desempeñó en varios cargos.

Fue jefa de departamento en la Secretaría de Relaciones Exteriores de 2014 a 2015.

(Cabe mencionar que los datos públicos que se tienen de Cuevas Nieves no detallan las áreas de adscripción, en ambos casos).

Fue militante del PRD.

En 2020 laboró en el equipo del senador de Morena, Ricardo Monreal.

En 2021 militó para la candidatura por Azcapotzalco por el partido Fuerza por México y posteriormente, fue candidata por la coalición PRI, PAN, PRD, nombrada ‘Va por México’, para la alcaldía de la CDMX.

Tomó el cargo de alcaldesa de Cuauhtémoc el 1 de octubre de 2021.

El sitio web www.sandracuevas.com solía tener información de la política y sus negocios; sin embargo, en este momento se encuentra inhabilitado.

La polémica alcaldesa

Sandra Cuevas fue viral desde el pasado jueves con imágenes en las que aparecía cuestionando lo que sucedía en las oficinas de la alcaldía que dirige y posteriormente denunció ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México al secretario de la Contraloría General, Juan José Serrano Mendoza por privación ilegal de la libertad, ejercicio ilegal del servicio público, uso ilegal de la fuerza pública y coalición de servidores públicos.

Sin embargo, no es la primera polémica en la que la alcaldesa se ha visto envuelta; algunos de los escándalos mediáticos han sido por decir frases como “a mí no me gustan los pobres”, hasta presentar al “estilo Las Vegas” un corredor pensado para la Zona Rosa; lanzar pelotas con billetes de 500 pesos desde el balcón del centro de operaciones de la demarcación; imponer rótulos oficiales en los puestos de la calle; entre otros.