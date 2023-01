Sandra Cuevas luce atuendo de más de 32 mil pesos para iniciar la semana con ‘humildad’

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Xantall Cuevas Nieves, ha sido tendencia recientemente tras el hallazgo de propaganda contra la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la noche del pasado 26 de enero.

Cuevas Nieves compartió en sus redes sociales una publicación en la que aparece en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc, que dice: “Durante el pase de lista en punto de las 6:00 am, agradecí a mi equipo por su trabajo y lealtad. ¡Sigamos construyendo la mejor alcaldía de la CDMX!”. Pero lo sorprendente es que la alcaldesa vistió ofertas para iniciar la semana.

Durante el pase de lista en punto de las 6:00 am, agradecí a mi equipo por su trabajo y lealtad. ¡Sigamos construyendo la mejor alcaldía de la #CDMX! #SandraCuevasAlcaldesa pic.twitter.com/VwIKUrKFEI — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) January 30, 2023

Te puede interesar: Sandra Cuevas denuncia privación de libertad tras cateo en oficinas de la alcaldía

De acuerdo con la página de Carolina Herrera, Sandra Cuevas pudo haber pagado 32 mil 200 pesos por el ’outfit’, sin tomar en cuenta los tacones, pero aprovechó los descuentos para solo gastar 19 mil 100.

Sandra Cuevas luce ofertas de Carolina Herrera Foto: CH

Sandra Cuevas luce ofertas de Carolina Herrera Foto: CH

Sandra Cuevas luce ofertas de Carolina Herrera Foto: CH

De acuerdo con el Portal Ciudadano de transparencia de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, gana 104 mil 805 brutos mensuales, por lo que fuera de impuestos su sueldo se traduce a 75 mil 844.84 pesos por mes.

Sandra y sus polémicas

Sandra Cuevas fue viral desde el pasado jueves con imágenes en las que aparecía cuestionando lo que sucedía en las oficinas de la alcaldía que dirige y posteriormente denunció ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México al secretario de la Contraloría General, Juan José Serrano Mendoza por privación ilegal de la libertad, ejercicio ilegal del servicio público, uso ilegal de la fuerza pública y coalición de servidores públicos.

Sin embargo, no es la primera polémica en la que la alcaldesa se ha visto envuelta; algunos de los escándalos mediáticos han sido por decir frases como “a mí no me gustan los pobres”, hasta presentar al “estilo Las Vegas” un corredor pensado para la Zona Rosa; lanzar pelotas con billetes de 500 pesos desde el balcón del centro de operaciones de la demarcación; imponer rótulos oficiales en los puestos de la calle; entre otros.