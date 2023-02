Buscan elevar edad de jubilación; medio millón de franceses se manifiestan

Más de medio millón de parisinos se concentraron este martes en las calles de la capital gala, según datos de los sindicatos, para protestar por segunda vez en apenas dos semanas contra la reforma de las pensiones promovida por el Gobierno y en la que se incluye, entre otros puntos, elevar la edad de jubilación hasta los 64 años.

De acuerdo con la Confederación General del Trabajo (CGT) la convocatoria logró reunir a unas 500 mil personas en París, si bien es cierto que la Jefatura de Policía de la capital redujo esta cifra hasta los 87 mil asistentes.

Esta circunstancia se da también en otras ciudades como Rennes, Nantes o Burdeos, donde los sindicatos hablaron de una asistencia de entre 30 mil y 75 mil personas en cada localidad, mientras que las autoridades las redujeron a poco más de 28 mil.

La principal manifestación, la de París, se desarrolló sin grandes incidentes, si bien es cierto que por el momento se confirmó la detención de 23 personas en incidentes relacionados con enfrentamientos con la Policía, según recoge BFMTV.

Las autoridades policiales informaron de ciertos episodios de tensiones con grupos reducidos de manifestantes donde encapuchados lanzaron piedras y otros proyectiles a los gendarmes. Los agentes de Policía respondieron lanzando gases lacrimógenos.

Las protestas contra la reforma a las pensiones y las huelgas paralizaron hoy nuevamente #Francia El presidente #Macron está bajo una presión cada vez mayor. Hubo protestas en por lo menos 200 ciudades y pueblos incluyendo la capital #Paris donde hubo algunos disturbios pic.twitter.com/HP6T5xFISl — Isabel Mejia (@isabel_mevi) February 1, 2023

La manifestación contó con representación de los partidos de la izquierda parlamentaria, mientras que la líder de Agrupación Nacional, la ultraderechista Marine Le Pen, aprovechó desde la Asamblea Nacional gala para arremeter contra estos y afirmar que su formación “está donde debe estar como partido de oposición”.

Así, Le Pen criticó el “comportamiento infantil” de la coalición progresista Nueva Unión Popular Ecologista y Social (NUPES) no solo por acudir a la manifestación, si no también por “presentar miles de enmiendas” a la reforma de las pensiones que no hacen más que menguar las posibilidades de que se rechace el texto.

El Gobierno movilizó hasta 11 mil gendarmes y policías --mil más que en la primera ronda de huelgas del pasado 19 de enero-- ante las más de 200 concentraciones convocadas en las principales ciudades del país.

500 mil personas salieron en París a protestar contra la reforma de las pensiones.



Según los sindicatos, miles de manifestaciones en todas las principales ciudades de Francia. En Nantes, 65 mil personas se reunieron en las calles, en Lyon - 45 mil personas, en Burdeos - 70 mil pic.twitter.com/LNIrxk5q1x — Edgar (@edgar40ar) January 31, 2023

Los sindicatos cargan contra una reforma que, entre otras medidas, contempla elevar a 64 años la edad de jubilación. Las asociaciones de trabajadores la consideran injusta, mientras que para el Ejecutivo y el presidente, Emmanuel Macron, son unos cambios necesarios que, en realidad, llegan tarde dentro del marco europeo.

“Si el Gobierno no cambia, habrá consecuencias”, advirtió el secretario general de la CGT, Philippe Martinez, quien acusó a la primera ministra, Elisabeth Borne, de utilizar un tono “provocativo” al descartar cambios en los principales ejes de la reforma.

Martinez no descartó un tercer día de protestas, a la espera de ver cómo evolucionan las de este martes, con París como principal foco. Las autoridades prevén entre uno y 1.2 millones de manifestantes en total, según un informe confidencial recogido por Franceinfo.