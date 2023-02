Mya Villalobos fue apuñalada 47 veces por terminar la relación con su novio en Chihuahua

Mya Villalobos Saldaña, menor de 17 años de edad fue agredida el pasado 12 de octubre de 2022, luego de que un sujeto identificado como Erick ‘N’ la apuñaló 47 veces, en Chihuahua, Chihuahua, quien que ingresado al Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores de la Ciudad de Chihuahua como medida cautelar.

Un mes después, un juez anuló la sentencia dictada inicialmente y le otorgó al agresor, de la misma edad que la víctima, la medida de restricción, por lo que fue puesto en libertad con las medidas de: No acercarse a Mya Villalobos Saldaña, no acercarse a la Ciudad de Camargo, donde reside Mya, no salir de su Ciudad de residencia, la Ciudad de Delicias y tomar terapias de ayuda.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua apelará las restricciones impuestas al agresor, con el fin de que se busque su reclusión a en un Centro de Detención para Menores.

El fiscal de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, señaló que se busca que Mya tenga justicia y que su agresor sea sentenciado por el delito al que se le acusa, que es homicidio en grado de tentativa.

Según las investigaciones, Erick apuñaló a Mya por terminar la relación y tras dejarla malherida la subió a un automóvil y la abandonó en un terreno baldío mientras ella se desangraba.

Mya fue rescatada por una persona que pasaba por el lugar y se dio cuenta que la menor se encontraba bañada en sangre, por lo que llamó a las autoridades y servicios de emergencia la trasladaron a un hospital.

Las heridas que tenía la mujer tuvieron que ser intervenidas con cirugía de emergencia para que pudiera sobrevivir, ya que se situaban en puntos delicados del cuerpo como: cabeza, nuca, cuello, espalda, manos y cara.