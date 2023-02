Ciencia.-Una especie de rana completamente silenciosa descubierta en Tanzania

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La rana de carrizo de garganta espinosa de Ukaguru no croa, no canta y no gorjea. La Hyperolius ukaguruensis, que se encuentra en las montañas Ukaguru de Tanzania, que le dan nombre, es una de las pocas ranas del mundo que no vocalizan con otras ranas.

La nueva especie pertenece a un grupo de ranas de carrizo de "garganta espinosa", que, haciendo honor a su nombre, tienen pequeñas espinas en la garganta del macho. Como no pueden basarse en el sonido para reconocer a los miembros de su especie, es posible que utilicen las espinas en su lugar.

"Es un grupo de ranas muy extraño", afirma en un comunicado Lucinda Lawson, bióloga conservacionista y profesora adjunta de investigación en la Universidad de Cincinnati.

"Las ranas macho no llaman como la mayoría de las otras ranas. Creemos que pueden utilizar la espina dorsal como algo parecido al Braille para el reconocimiento de especies", dijo Lawson. "Sin una llamada, necesitan alguna otra forma de reconocerse".

Este grupo de ranas sólo cuenta con unas pocas especies, que se encuentran en pequeñas poblaciones que las hacen raras y en peligro de extinción. Encontrar un nuevo miembro de este grupo es una gran victoria para la conservación, dijo Lawson.

El descubrimiento fue descrito en la revista PLOS ONE.