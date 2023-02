Sánchez Flores: "A mí me encantaría que se apartara cuanto antes la mirada de mí"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Getafe, Quique Sánchez Flores, se mostró satisfecho con el empate conseguido este sábado ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano (1-1), al mismo tiempo que habló de "punto de inflexión" tras una mala primera vuelta y de la necesidad que tienen sus jugadores de "pasar página".

"A mí me encantaría que se apartara cuanto antes la mirada de mí. Soy pragmático. Después del fútbol sigue habiendo vida, quizá más sana que la del entrenador. Estoy aquí y cuando no esté, estaré con otra cosa. Me gustaría que se mirara a otras cosas más importantes. No me interesa para nada las individualidades del entrenador y los jugadores, sino el colectivo y lo que sepa generar", señaló el técnico en rueda de prensa.

"Subirse al caballo de la victoria es muy fácil. Yo soy el mismo de siempre, el mismo que llegó a Getafe en una situación crítica y apostó por sacarlo adelante. El problema no es ese. Es qué estamos contando. En esta liga puedes ser 10º, 8º o 20º", añadió.

El preparador del Getafe valoró la importancia del punto conseguido y habló de la necesidad de "pasar página" tras la mala primera vuelta. "Venimos hablando de que cuando estás a la altura del rival y no ganas, mejor no perderlo. Cambia tanto la mentalidad del jugador cuando ha sumado. Hemos hablado de pasar página de la primera vuelta, de decisiones que hemos tomado. Tenemos aún mucho margen y a ver si somos capaces de mejorar", explicó.

Además, el entrenador destacó el empate de este sábado como un punto de inflexión para sus jugadores. "Sobre todo para los jugadores. Dependemos de los futbolistas, de que sean capaces. Ante grandes exigencias y una gran descapitalización de autoridad que he sufrido en las últimas semanas, el equipo está respondiendo. En encuentros difíciles ante 80.000, 60.000, dan la cara y tiene que ver con su profesionalidad", apuntó.

Por último, el técnico azulón destacó la actuación de Mateu Lahoz durante todo el encuentro y alabó su figura como árbitro. "Me parece el mejor. Fue el primero que innovó, le dio velocidad al fútbol, más fluidez. Los árbitros cada vez están mejor reparados, pero no les hacen ningún favor con los criterios. Pero en este partido no tengo nada que decir", concluyó.