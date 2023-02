CDMX: Metrobús operarán 60 unidades eléctricas en la Línea 3

En la Ciudad de México la línea 3 del Metrobús alista la puesta en marcha de 60 camiones eléctricos, que correrán de Tenayuca a Santa Cruz Atoyac. Los camiones articulados eléctricos son cero emisiones con una autonomía de 330 kilómetros; además se habilitarán 32 cargadores en el patio de maniobras de la Línea 3 para la recarga de las unidades.

Metrobús eléctrico

Se espera que para este 20 de febrero estas 60 unidades eléctricas estén brindando el servicio a los usuarios. Para la operación de los camiones articulados se realizó un contrato de arrendamiento con una empresa que habilitará 32 cargadores (12 de 150 kW y 20 de 180 kW) para las unidades de transporte, los cuales permitirán cargar dos autobuses por cargador.

El titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México, Andrés Lajous, destacó que 200 mil usuarios al día se verán beneficiados en la Línea 3 del Metrobús con la puesta en marcha de estas unidades eléctricas.

Hoy presentamos a la Jefa de Gobierno, @ClaudiaShein y al Secretario de Movilidad, @AndresLajous, el avance al 85% de la infraestructura eléctrica y las pruebas de recarga de la nueva flota de cero emisiones que operará en la #Línea3 del @MetrobusCDMX pic.twitter.com/feQn60JO2z — Rosario Castro (@marcastroe) February 4, 2023

El funcionario informó que actualmente 1.3 millones de viajes en la capital se logran a través de la electromovilidad; las cuales tienen que ver con las dos líneas de Cablebús, Trolebús y la mejora del STC-Metro.

Cabe mencionar que el Gobierno de la CDMX indicó que la Línea 3 del Metrobús será completamente eléctrica a partir de marzo de 2023 con una flota de 60 unidades que no contaminan, no emiten emisiones y no hacen ruido.

