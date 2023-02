El Manchester United empata ante un Leeds con fuerzas de flaqueza

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El equipo de Ten Hag, con 43 puntos tercero en la tabla, sufrió sin el sancionado Casemiro el empuje de un Leeds que golpeó en el primer minuto de partido, con el gol de Gnonto, y también en el inicio de la segunda parte, con el 0-2 de Varane en propia puerta.

Tras la destitución de Jesse Marsch el lunes, el Leeds, con dos lesionados en 20 minutos, respondió con creces a la crisis pero no pudo sujetar al United. El cuadro local no estuvo cómodo en Old Trafford y fue Rashford, 12 goles en 12 partidos después del Mundial, quien salió al rescate con un gran cabezazo en el minuto 62. Aaronson tuvo el 1-3 en una falta que mandó al palo pero Sancho vio puerta después para los de Mánchester con el 2-2.

El futbolista inglés fue otra buena noticia para el United, además de la racha de Rashford, enseñando algo de su mejor versión. El equipo de Ten Hag buscó el tanto de la victoria, pero el Leeds tampoco renunció al ataque, en un reparto final que vale más a los visitantes en su lucha, también anímica, por evitar el descenso.