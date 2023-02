Abogado de víctimas de la Línea 12 insiste en comparecencias de Serranía y Mancera

En el marco de la audiencia de los 10 implicados en el caso del desplome en la Línea 12 del Metro, ocurrido el 3 mayo de 2021, el abogado de parte de las víctimas, Teófilo Benítez Granados, acusó a la defensa de los implicados de querer retrasar aún más el proceso, e insistió en la importancia de testimonios como el de la extitular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía, y el del otrora jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera.

A las 11:00 horas de 9 de febrero, se programó una audiencia en la al menos la defensa de 5 de los 10 exfuncionarios imputados por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad (todos culposos), está solicitando al un juez de Control la reapertura de la investigación sobre la tragedia que dejó un saldo de 26 muertos y más de 100 lesionados.

Previo a dicha audiencia, los representantes legales de las víctimas dieron su posicionamiento a las afueras de los juzgados ubicados en la calle Doctor Lavista de la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc. Antonio López, abogado integrante de la representación legal de las víctimas, aseguró que el intento de la defensa de los implicados es retrasar otros seis meses el proceso y la justicia para los afectados en el siniestro de mayo de 2021.

López indicó que es posible pedir la reapertura de la investigación, pero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya estableció que esto no puede ocurrir luego seis meses, los cuales ya transcurrieron desde que los exfuncionarios fueron vinculados a proceso en julio de 2022. “O la defensa desconoce el sistema, o lo está haciendo de mala fe y dolosamente para retrasar el proceso para no llegar a esclarecer esa verdad”, sostuvo.

Por su parte, Benítez Granados, calificó la petición de la defensa como “falta de profesionalismo”, y explicó que es importante avanzar en el proceso para que se esclarezcan los hechos.

“Florencia Serranía en ningún momento ha comparecido; mas sin embargo, es importante que lleguemos a la etapa intermedia ¿por qué es importante? Porque precisamente ahí se van a determinar qué pruebas son las que pasan para la siguiente etapa del juicio oral, y precisamente de lo que se pueda desprender de ahí sería la declaración de diversos personajes como Florencia Serranía o el propio (Miguel Ángel) Mancera”. — Teófilo Benítez Granados, abogado de parte de las víctimas del desplome de la Línea 12 del Metro.

La representación legal de las víctimas argumenta que los peritajes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX y el que realizó la asesoría jurídica de los agraviados, determinaron que la causa raíz del accidente fue la construcción.

No obstante, indicó que existe corresponsabilidad de las autoridades al no percatarse de las afectaciones en el tramo que se desplomó.”Son corresponsables también por no haber dado el seguimiento a un mantenimiento correctivo y que pudiese garantizar precisamente la seguridad de todas las personas que usaban ese transporte”, aseveró Benítez Granados.