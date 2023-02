Más de 30 exposiciones marcarán el centenario de la muerte de Sorolla para dar "una proyección más potente a su obra"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Celebramos la obra de Sorolla de manera especial para darle una proyección más potente a su obra. A veces tenemos una imagen suya muy limitada pero su obra es compleja y diversa", ha afirmado el Ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, que ha presidido el pleno en el Museo Sorolla (Madrid).

Iceta ha apelado a no "olvidar el patrimonio pictórico" de Sorolla, a pesar de estar "embarcados" en la celebración del Año Picasso, y ha destacado que el Museo Sorolla devuelve el "universo" del artista al recrear el ambiente de la época y su visión.

El Museo Sorolla y la Fundación Museo Sorolla protagonizan buena parte de la programación y han sido los primeros en iniciar esta celebración con la inauguración de dos exposiciones: 'Sorolla. Orígenes', organizada en colaboración con el Museo de Bellas Artes de Valencia, donde se mostrará la primera etapa de formación del pintor; y la muestra '¡Sorolla ha muerto! ¡Viva Sorolla!' repasa sus últimos años de vida y los múltiples reconocimientos post mórtem que recibió.

"Esta conmemoración nos sirve para coger un impulso renovado para aglutinar a distintas administraciones públicas que se han querido sumar a esta celebración. Con este ímpetu hemos preparado un ambicioso programa de actividades", ha asegurado el director del Museo Sorolla, Enrique Varela.

En abril llegará al Museo Sorolla la exposición 'Joaquín Sorolla frente al mar, por Manuel Vicent'. Se trata un comisariado literario donde convivirá la pintura de Sorolla con la literatura de Vicent. El escritor realiza una selección de la obra contenida en los fondos del Museo Sorolla y traza, en paralelo, un relato literario en torno al pintor y su actitud estética y moral frente al mar.

Más allá de su sede madrileña, los fondos del Museo Sorolla y la Fundación Museo Sorolla viajarán a sus lugares de producción al natural a través del original proyecto expositivo 'Sorolla. Viajar para pintar'. Un total de seis sedes confirmadas homenajearán al pintor: San Sebastián, Toledo, Valladolid, Sevilla, A Coruña o Mallorca.

En definitiva, estas acciones buscan "expandir" a Sorolla más allá de lo que ya estaba, tal y como ha reconocido Enrique Varela.

PROGRAMA INTERNACIONAL

La celebración del Centenario también se extiende a nivel internacional. En abril se inaugurará en la Glyptoteca de Copenhague, 'Joaquín Sorolla, Light in Movement'. En esta muestra, las obras de Sorolla procedentes de su Casa Museo, dialogarán con creadores españoles contemporáneos de distintas generaciones como Soledad Sevilla, Miquel Barceló, Juan Uslé o Belén Rodríguez.

En Roma, la Real Academia de España acogerá la exposición 'Cazando impresiones, Sorolla en pequeño formato'. En Estados Unidos, el Meadows Museum de Dallas inaugurará la exposición 'Spanish light: Sorolla and American collectors', comisariada por Blanca Pons-Sorolla. Por su parte, la Hispanic Society Museum and Library, en colaboración con The National Arts Club de Nueva York, exponen en 'A Masterpiece in the making' los gouaches de la Visión de España. ACCIÓN SOCIAL

La programación se completa con un plan de publicaciones científicas formado por más de una decena de títulos de variado formato: un catálogo razonado, el epistolario inédito con su esposa o el manuscrito del crítico José Manaut de 1923. Además, se llevarán a cabo distintos encuentros científicos, congresos y ponencias, en instituciones y universidades españolas.

La música y las producciones audiovisuales también tendrán cabida en este Centenario, con actividades que harán llegar a Sorolla a toda la ciudadanía a modo de homenaje. Prueba de ello son también la emisión de billetes especiales de Lotería Nacional, un sello conmemorativo en colaboración con Correos o una serie de tres monedas emitidas por la Real Casa de la Moneda.

Asimismo, diversos programas de acción social llevarán la obra de Sorolla a colegios, hospitales y centros especializados, al igual que a áreas rurales de diferentes regiones gracias a la muestra itinerante 'Sorolla. Arte Ambulatorio' de la Fundación Cultura en Vena.