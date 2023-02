OMS destaca una reducción “sostenida” de los contagios de viruela del mono en todo el mundo

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha destacado, durante la cuarta reunión del Comité de Emergencias del RSI, la reducción “sostenida” de los contagios de viruela del mono en todo el mundo.

“Es muy grato ver cómo, gracias al arduo trabajo de los países afectados, los casos han disminuido desde que declaré una emergencia de salud pública de importancia internacional en julio pasado”, ha detallado el dirigente del organismo de Naciones Unidas.

En total se han notificado a la OMS más de 85 mil casos de viruela del mono y 92 muertes, detectándose el 90 por ciento de los casos desde el pasado mes de noviembre en la Región de las Américas. No obstante, Tedros ha informado de que en el último mes se han registrado casos en más de 30 países, y ha avisado de la dificultad que existe para detectarlos en África.

“La desaceleración en los casos reportados indica la efectividad de las medidas de respuesta a nivel mundial. Ya sea que me aconseje o no que el brote continúa constituyendo una emergencia de salud pública de interés internacional, poner fin al brote aún requiere un esfuerzo intenso. Si no detenemos la transmisión de persona a persona, podríamos enfrentar un resurgimiento de casos”, ha detallado.

Así, el director general de la OMS ha abogado por mantener los esfuerzos de vigilancia, prevención y atención; vacunación de poblaciones de alto riesgo; mejorar el acceso equitativo a diagnósticos, vacunas y tratamientos para todos los que los necesitan; y seguir luchando contra el estigma y la discriminación, y garantizar el respeto de los derechos humanos.

“A más largo plazo, los programas y servicios de viruela del mono deben integrarse en los programas de vigilancia y control del VIH y otras infecciones de transmisión sexual”, ha zanjado Tedros.