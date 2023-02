Alegría y Morant apuestan por que la investigación sea "una carrera de futuro" y por más mujeres en carreras científicas

CASTELLÓ, 11 (EUROPA PRESS)-

La ministras de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, y Ciencia e Innovación, Diana Morant, han apostado este sábado por que la investigación sea "una carrera de futuro" en España y han apuntado la necesidad de que "muchas más mujeres" estudien carreras científicas.

Ambas se han manifestado así durante la entrega de los primeros premios 'Alianza STEAM por el talento femenino. Niñas en Pie de Ciencia', que ha tenido lugar en el Teatre Principal de Castelló.

Así, la ministra de Educación, Pilar Alegría ha señalado que es necesario que "muchas más mujeres estudien carreras científicas porque es primoridal para España y para Europa si queremos seguir creciendo y desarrollándonos". Por tanto -ha dicho- "no podemos desperdiciar el talento femenino".

Al respecto, ha explicado que una de cada diez mujeres se forma en carreras Steam por cuatro de cada diez hombres "a pesar de que Ezspaña es el cuarto país del mundo con más tituladas superiores". "Y esto pasa porque las niñas se enfrentan al síndroma del impostor, es decir, tienen la percepción de que tiene menos capacidad a la hora en enfrentarse a materias científicas, y esto es mentira".

"Queremos seguir apoyando a esas niñas que no sienten confianza para formarse en lo que quieran", ha indicado Pilar Alegría, quien ha anunciado que cuando España lidere la presidencia de la UE pondrán en marcha una jornada internacional "para hablar del talento y de los referentes femeninos que son tan importantes".

"ES FALSO QUE LAS NIÑAS NO SIRVAN PARA LA CIENCIA"

Por su parte, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, también ha señalado que "es falso que las niñas no sirvan para la ciencia. "No vamos a decir que las niñas son mejores que los niños, poer sí que no son peores, por eso hay que seguir trabajando para que haya más niñas en estas profesiones", ha añadido.

"Me toca hacer que la investigación sea una carrera de futuro en España y hay que garantizar la igualdad de género y de oportunidades", ha subrayado la ministra, quien ha apuntado que España "es un gran país, y lo ha demostrado durante la pandemia, donde la esperanza fue la ciencia".

Morant ha recordado que mucha gente ha tenido que abandonar su ciudad o su país para tener oportunidades, pero ha destacado que en estos momentos "uno de cada cuatro nuevos empleos es en sectores de la ciencia e innovación". "Hemos pasado de expulsar el talento a crear oportunidades", ha afirmado.

"Tenemos que hacer un esfuerzo para que las pesonas que se fueron puedan volver, y vamos a ayudar a las niñas y mujeres a que cumplan sus sueños, porque su éxito será nuestro éxito como país", ha concluido.

En el acto también ha estado presente la primera astronauta española, Sara García, quien ha hecho un repaso por su vida. Ha recordado que tuvo una infancia "muy feliz" y que ya de pequeña soñaba con ser astronauta. Según ha indicado, "no hay asignaturas de chicas y chicos, unos somos buenos en unas cosas y no tanto en otras".

A los 18 años descubrió la biotecnología y decidió estudiarla en una de las decisiones "más importantes" de su vida y que le ayudó a crecer, según ha dicho. Sara García, que considera que el nivel de autoexigencia está "más implícito" en las mujeres, ha afirmado que estas "tienen que ser libres de elegir lo que quieren estudiar, independientemente de que salga bien o mal".

La astronauta ha explicado que entró en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas para liderar un proyecto para descubrir fármacos contra el cáncer de páncreas y pulmón, y en 2022 fue elegida por la Agencia Espacial Europea en la nueva promoción de astronautas.

PREMIOS

Un total de 13 proyectos -10 de centros educativos y 3 de entidades y organizaciones- han recibido los primeros premios de la Alianza STEAM por el talento femenino con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En total, se han presentado más de 130 candidaturas en esta primera convocatoria.

En la categoría de Educación Infantil y Primaria, el 1º Premio ha sido para el CEIP San Isidro Labrador, (Huétor Tájar, Granada), por Misión María Moliner: un proyecto para dar a conocer el trabajo de las mujeres científicas de la historia en la carrera espacial; el 2º Premio lo ha recibido el CEIP Juan Pablo I, (Valderrubio, Granada) por Inspira-tech: un proyecto que pone foco en los diferentes roles que asumen las niñas y los niños ante la tecnología; y el 3º Premio ha recaído en el CEIP María Pita, (A Coruña, Galicia) por Mujeres gallegas que abren camino en las STEAM: un proyecto en torno al Camino de Santiago y las científicas pioneras gallegas.

En Educación Secundaria y Bachillerato el 1º Premio ha sido para el IES Benalmádena, (Benalmádena, Málaga) por Aparcando estereotipos: desarrollo de un prototipo de aparcamiento de coches que respeta la igualdad de género; el 2º Premio lo ha obtenido el Institut Sunsi Móra de Canet de Mar, (Barcelona) por Vivencias de coeducación en el ámbito STEAM: el enfoque de género aplicado al estudio de las ciencias y el arte; y el 3º Premio ha recaído en el IES Federico Balart, (Pliego, Murcia) por Concienci_arte, chicas STEAM: arte e informática para visibilizar a las mujeres de la comunidad referentes en ciencia y tecnología.

En la categoría de Formación Profesional de Grado Medio el 1º Premio ha sido para el IES Ramón y Cajal, (Valladolid) por FP STEAM Girls: talento femenino para el siglo XXI: arte e informática para visibilizar a las mujeres locales referentes en ciencia y tecnología; y el 2º Premio lo ha obtenido el IES Virgen del Pilar, (Zaragoza) por Abriendo brecha. Historias de mujeres en la FP industrial: una página web donde se publican los resultados del estudio.

En Formación Profesional de Grado Superior el 1º Premio ha sido para el Institut Bonanova de Formación, (Barcelona) por Impulso del talento femenino y de la vocación por las STEAM desde la FP de la salud y las biociencias; y el 2º Premio, para el CIFP Ánxel Casal, (A Coruña) por Igualdad, innovación y perspectiva de género: una mirada desde el ámbito sanitario para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres.

Finalmente, en la categoría de Entidades y organizaciones el 1º Premio ha recaído en la Universidad Carlos III de Madrid, (Leganés) por STEM 4 girls UC3M: fomento de vocaciones tecnológicas en niñas y jóvenes mediante mentorías, talleres tecnológicos y las artes; el 2º Premio ha sido para el Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV), Paterna, (Valencia), por Recordando a Lise Meitner: una apuesta por la visibilización de mujeres científicas desde el teatro; y el 3º Premio ha sido para la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), (Toledo) por Científicas e ingenieras vuelven al cole: sesiones de experimentos donde el alumnado participa activamente con las voluntarias de AMIT.