Azcón (PP): "Solo cuando el PSOE ha visto que la Ley 'Sí es sí' hacía daño electoral a Sánchez ha decidido cambiarla"

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza y candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico, ha afirmado en una entrevista con Europa Press que "solo cuando el PSOE ha visto que la Ley 'Sí es sí' hacía daño electoral a Pedro Sánchez es cuando ha decidido cambiarla".

Azcón ha criticado la Ley del 'Solo sí es sí', señalando que "más de 400 delincuentes sexuales, violadores, pedófilos, pederastas, han visto cómo salen antes de la cárcel o cómo se rebajan sus condenas", para añadir: "Al PSOE lo que le importa es su interés político, no el interés de las mujeres". Ha hecho hincapié en que esta ley "beneficia a violadores, pedófilos y todo tipo de delincuentes sexuales".

El candidato del PP ha aseverado que "el PSOE sabía que la mal llamada Ley 'Sí es sí' iba a tener estas consecuencias, pero prefirió aprobarla antes que defender a las mujeres".

Ha recordado que el PP hizo una propuesta, el pasado mes de diciembre, para reformar esta ley, "para que esa chapuza, por llamarla suavemente, se pueda reformar para que, por lo menos, los errores no se sigan cometiendo a partir de la reforma", y ha observado que "muchos de los 3.000 condenados por delitos sexuales que hay en este país van a poder seguir acogiéndose a esta ley aunque se reforme: Vamos a seguir viendo cómo hay delincuentes sexuales excarcelados antes de tiempo y que ven cómo se rebaja su condena".

"Como no puede ser de otra manera, el PSOE de Sánchez no es distinto del PSOE de Lambán", ha expuesto Azcón, apuntando que "cuando Lambán tuvo que votar en las Cortes de Aragón a favor de la Ley 'Solo sí es sí', votó a favor; y cuando tuvo que votar a favor de los indultos, votó a favor de los indultos", de forma que "Lambán ha votado siempre con Pedro Sánchez y las decisiones de política nacional influyen en la política autonómica".

ALTERNATIVA DE CAMBIO

"Si alguien cree que Lambán no va a hacer todo lo posible para que Pedro Sánchez siga siendo el presidente del Gobierno de España es que no sabe qué es el PSOE", ha esgrimido.

"El PP es la alternativa de cambio de todos aquellos que quieran que Pedro Sánchez y Javier Lambán no sigan en los Gobiernos del Estado y de la Comunidad Autónoma", ha manifestado Azcón, recalcando que "el proyecto del PP es conocido" y que "ahora y siempre caben las ideas del centro derecha, liberales, aragonesistas y reformistas".

Para Azcón, "es evidente que hoy el PP es la alternativa real a quien no quiera que Sánchez y Lambán sigan en el poder", de manera que "la única alternativa real de cambio político en Aragón y España es el PP".

A juicio del candidato del PP, "en el ambiente político tiene siempre una mayor responsabilidad el Gobierno que la oposición" y que "es el Gobierno de Sánchez el que ha decidido estar insultando permanentemente al líder de la oposición".

Además, "es muy significativo que la portavoz del PSOE, por desgracia una aragonesa, que más que ministra de Educación parece ministra de la mala educación, se dedique mucho más a insultar al líder del PP y la alternativa de cambio que tiene este país que a solucionar los problemas de la educación de España".

Si Alberto Núñez Feijóo gobierna tras las próximas elecciones generales, el PP Aragón le pedirá "muchas cosas", la primera "que no perjudique los proyectos que Aragón se merece por sus propios méritos", de forma que "cuando Aragón quiera optar a una fábrica de baterías que no se la lleve la Comunidad Valenciana y que cuando Teruel quiera ser sede de la Agencia Aeroespacial Española no les engañen llevándosela a Sevilla".

"Los proyectos que Aragón puede ganar por su propia capacidad, no tienen por qué resultar perjudicados porque el PSOE no tenga interés en Aragón", ha enfatizado Azcón, quien solicitará a Feijóo que "se apoye a Aragón como se tiene que apoyar a una comunidad tan importante como la nuestra, empezando por proyectos como el de las ayudas al funcionamiento empresarial en Teruel".

Jorge Azgón ha finalizado diciendo que "el engaño que han supuesto las ayudas al funcionamiento, que vienen de la UE, diciendo a los habitantes de Teruel que podían llegar al 20 por ciento y tan apenas llegan al 2 por ciento lo podemos solucionar cuando Feijóo sea presidente".

