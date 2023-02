Berlín repite este domingo unas elecciones estatales marcadas por el fiasco de 2021

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

En su dictamen de anulación, el Constitucional responsabilizó a las autoridades del estado alemán de retrasos en la apertura de colegios, falta de material electoral, errores en la redacción de las listas de candidatos e incluso del cierre desincronizado de las urnas, todo ello en medio de la celebración del conocido maratón de la ciudad, que terminó de paralizar los esfuerzos para estabilizar el desarrollo de los comicios.

De hecho, no todos los problemas legales se han resuelto. Sucede que las elecciones locales berlinesas se celebraron el mismo día que las federales, el 26 de septiembre de 2021, y el Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre los efectos en estas últimas elecciones de la caótica jornada de votación berlinesa. El Bundestag ha recomendado que se repitan parcialmente las elecciones federales pero la corte no se ha pronunciado al respecto.

La repetición de los comicios se ha convertido incluso en una cuestión de orgullo para las autoridades electorales hasta tal punto que el principal responsable de la comisión electoral berlinesa, Stephan Bröchler, invitó a los observadores internacionales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para verificar los preparativos.

"Salieron tantas cosas mal en las elecciones de 2021, perdimos tanto la confianza del electorado, que pensé que sería bueno incorporar un control de calidad adicional", declaró Bröchler en rueda de prensa, recogida por Deutsche Welle.

Después de una visita de tres días, la OSCE declaró su "alto nivel de confianza" en las autoridades de Berlín aunque se abstuvo de enviar una misión de observadores para el desarrollo de las elecciones. El Consejo de Europa sí ha aceptado la invitación de Alemania y enviará una decena de observadores a los comicios.

Las encuestas recogidas por DPA indican que podría haber un cambio en el gobierno de la ciudad-estado, que en la actualidad integran el Partido Socialdemócrata (SPD), Los Verdes y La Izquierda. Berlín está gobernada desde 2016 por una coalición de socialdemócratas, verdes e y de izquierda. La socialdemócrata Franziska Giffey asumió como alcaldesa a finales de 2021.

Los opositores de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), con su principal candidato, Kai Wegner, van claramente en cabeza de las encuestas, impulsados por el descontento generalizado con el gobierno de centroizquierda. Sin embargo, la CDU, con un 26 por ciento en la intención de voto, está lejos de tener mayoría propia y necesitaría uno o dos socios de coalición para elegir a Wegner como sucesor de Giffey.

En Alemania, el partido más fuerte no proporciona automáticamente el jefe de gobierno, que es elegido por el Parlamento. Si, a pesar de la pérdida de votos, el SPD, Los Verdes y La Izquierda consiguen la mayoría de escaños en la Cámara de Representantes, podrían seguir gobernando.

La candidata principal de Los Verdes y actual senadora (ministra) de Medio Ambiente, Bettina Jarasch, reclama para sí el puesto de alcaldesa, en caso de que el partido ecologista acabe por delante del SPD.