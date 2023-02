Previa del RC Celta - Atlético de Madrid

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El Atlético de Madrid visita este domingo (16.15 horas/Movistar LaLiga) al RC Celta en Abanca Balaídos, en un duelo en el que tratará de fortalecer su cuarta posición y aspirar a seguir escalando en lo más alto de la tabla, con la obligación de no perder comba tras su último tropiezo inesperado ante el Getafe, mientras que el conjunto gallego llega en su mejor momento de la temporada, con la tarea de confirmar su mejoría y ganar más oxígeno.

El último empate ante el Getafe (1-1) de los del 'Cholo' Simeone, además de inesperado, fue una decepción más esta temporada, ya sin ningún aliciente, salvo mantener y corroborar su plaza de Liga de Campeones. Sin embargo, un mal fin de semana de sus perseguidores -derrotas de Villarreal y Betis y empate de Osasuna- convirtió ese punto en oro.

Los rojiblancos marchan ahora cuartos en la tabla con 35 puntos, tres por encima de un combativo Rayo Vallecano que es equipo, de momento, de Europa League. El equipo de la franja es el único que puede amenazar esa zona Champions para el Atleti, ya que con Villarreal y Betis, sexto y séptimo con 31, y Athletic y Osasuna, octavo y noveno con 29, tienen más margen.

El empate ante el conjunto 'azulón' en el Metropolitano fue una muestra más de la poca contundencia y debilidad en las dos áreas que están castigando a un Atlético muy endeble este curso. Mientras los rojiblancos son el 13º peor local -4 triunfos, 3 empates y 3 derrotas, 15 puntos de 30 posibles- de LaLiga Santander, lejos de su feudo sí puede presumir de músculo con 20/30 puntos y solo dos derrotas, ante Mallorca y Cádiz.

El conjunto colchonero visitará Balaídos con todos los futbolistas disponibles, sin lesiones ni sancionados. Por lo que, ya con solo un partido a la semana, sin competición europea ni Copa del Rey, la gran duda será el once elegido por Simeone para enfrentar el crecimiento de los gallegos.

Tras varios ensayos esta semana, el técnico parece haberse decantado por Reinildo como lateral izquierdo en la tradicional defensa con Molina en la derecha y Savic y Hermoso como centrales. En el centro del campo, Llorente le ganaría la partida a Correa en la derecha, con Koke, un entonado De Paul y el canterano Barrios aportando fútbol y piernas. En ataque, Morata y Griezmann, que no marcan desde el 21 de enero ante el Valladolid, formarían la dupla de delanteros.

EL CELTA, ANTE UNA DE SUS BESTIAS NEGRAS: 8 PARTIDOS SIN GANAR

Si el Atlético no sufre ninguna ausencia para el encuentro, el equipo celeste recibirá a los colchoneros solo con las bajas de Unai Núñez, sancionado, y Marchesín, lesionado de larga duración por una rotura del tendón de Aquiles. Así, no debería haber grandes modificaciones en el once del Celta, sobre todo teniendo en cuenta que vive el mejor momento de la temporada de la mano de Carlos Carvalhal.

Ante la ausencia del meta argentino, el conjunto gallego se ha reforzado con el brasileño Diego Alves, que no parece que vaya a ser titular, dada su llegada precipitada. Mingueza acompañaría a Aidoo en el eje de la zaga, con Mallo y Galán en los carriles. El 4-4-2 es innegociable, con una línea de cuatro formada por Beltrán, Carles Pérez, Veiga y De la Torre; y Larsen y el capitán Aspas, en medio de la polémica por su simulación de agresión en el rostro, en ataque.

El Celta, duodécimo con 23 puntos, cuatro por encima del descenso, logró un meritorio triunfo (3-4) en el Benito Villamarín para reforzar la moral y seguir progresando, con mucha personalidad y sin perderle la cara al partido en ningún momento. Es la segunda victoria consecutiva de los gallegos, ambas ante equipos con mejor clasificación -Athletic (1-0) y Betis-. Así, tienen la oportunidad de enlazar tres triunfos seguidos por primera vez esta temporada, en la que la irregularidad está siendo un obstáculo.

Carvalhal ha conseguido armar un equipo vivo, valiente, que sabe esperar su oportunidad, aunque con la asignatura pendiente de los goles encajados -con el tercer peor registro (32)-. Ahora tendrá enfrente a una de sus bestias negras, a la que no gana desde septiembre de 2018, en Balaídos (2-0), con goles de Maxi Gómez y Iago Aspas. De los últimos 24 puntos disputados ante el Atlético, solo ha sumado tres, con tres empates. En la primera vuelta vencieron los de Simeone (4-1).

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

RC CELTA: Iván Villar; Mallo, Mingueza, Aidoo, Galán; Beltrán, Carles Pérez, Veiga, De la Torre; Aspas y Strand Larsen.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Savic, Hermoso, Reinildo; Llorente, De Paul, Koke, Barrios; Morata y Griezmann.

--ÁRBITRO: Figueroa Vázquez (C.Andaluz).

--ESTADIO: Abanca Balaídos.

--HORA: 16.15/Movistar LaLiga.