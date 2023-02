Baloncesto.-Ricky Rubio disfruta de minutos en la sexta victoria consecutiva de los Cavaliers

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Aunque no anotó ninguno de sus seis intentos, el jugador de El Masnou, que el día anterior no había tenido minutos en el triunfo ante New Orleans Pelicans (107-118), contribuyó con un rebote, cinco asistencias, tres recuperaciones de balón y un tapón en 17 minutos de participación.

Además, dejó uno de los 'highlights' de la noche en el Rocket Mortgage FieldHouse en una jugada en la que se pasó el balón por la espalda antes de asistir a Donovan Mitchell, referencia ofensiva de los 'Cavs' con un 'doble-doble' de 29 puntos y 10 rebotes.

--ESTADÍSTICAS DE JUGADORES ESPAÑOLES.

RICKY RUBIO: 1 rebote, 5 asistencias, 3 robos y 1 tapón.