Castigo a la crueldad animal y eutanasia para lomitos en manos del Congreso de CDMX

Esta semana se tiene previsto que el Congreso de la Ciudad de México discuta la nueva Ley de Protección y Bienestar Animal de la CDMX, la cual integra cerca de 26 iniciativas que buscan evitar el maltrato, la crueldad y el sufrimiento de los animales durante su vida y su muerte en la capital.

La nueva ley pretende, entre otras cosas, el castigo a quienes cometan actos de crueldad contra los “lomitos”; eliminar la posibilidad de sacrificar animales en situación de calle en los Centros de Atención Canina (CAC) de las 16 alcaldías, donde únicamente se pueda dar muerte por eutanasia a los animales con enfermedades incurables y que tengan lesiones que no puedan atenderse.

El dictamen tiene su origen en la propuesta que realizó la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la CDMX al Congreso local en enero de 2022, cuyo objetivo según la titular de PAOT, Mariana Boy, pone de manifiesto prohibiciones que no están claras en la actual Ley de Protección Animal, como la venta de animales vivos en mercados, públicos y tianguis; mantener a animales amarrados; y las peleas de de gallos de perros y de cualquier otra especie.

“Tiene su origen en una sugerencia que nos envió la misma Procuraduría Ambiental al Congreso de la ciudad, y a la cual se sumaron 26 iniciativas de diputadas y diputados –prácticamente de todos los partidos políticos– y me honra decir que su objetivo principal es darle vigencia a lo que ya establecimos en la Constitución desde el 2017, es decir, definir a los animales como seres sintientes para que toda persona tuviera la obligación de respetar su vida”. — Jesús Sesma Suárez.

De acuerdo con el presidente de la comisión de Bienestar Animal del Congreso de la CDMX, Jesús Sesma, el maltrato animal se ha mantenido como la primera causa de denuncias de delitos ambientales desde hace cuatro años. Datos de PAOT reflejan que durante 2022 se recibieron 7 mil 21 denuncias de las que más del 50% (3 mil 675) corresponden a maltrato animal.

Las controversias

El proyecto de la Ley de Protección y Bienestar Animal ha generado controversia, particularmente por una contradicción en los artículos 13 y 49 del dictamen que aprobó el 12 de diciembre de 2022 la Comisión de Bienestar Animal sobre el tema de la eutanasia a los animales no reclamados; y la no inclusión de la prohibición de las corridas de toros en la nueva legislación.

La primera polémica se suscitó por el artículo 13 que en principio sugería la eutanasia a los animales no reclamados en los CAC; sin embargo, Sesma Suárez asegura que ese fue un error no se incluirá en la ley final, pues el artículo 49 de la iniciativa de ley señala que cuando los animales no son reclamados por sus cuidadores serán esterilizados, vacunados y se enviarán a una asociaciones protectoras de animales.

En el caso de las corridas de toros, el artículo 41 del dictamen prohíbe los espectáculos con cualquier especie de animales silvestres a “excepción de corridas de toros, novillos y becerros”, por este motivo se suscitaron diversas críticas que calificaron a la ley como “taurina”.

No obstante, Sesma sostiene que se determinó no incluir la llamada “tauromaquia” para evitar que la nueva ley fuera rechazada. “se tomó la decisión de no incluirla en este proyecto para no poder frenar los grandes esfuerzos que han hecho muchas personas y muchas instituciones. Para poder tener una nueva ley moderna de vanguardia acorde a los más altos estándares internacionales en materia de protección animal”.

Mayores penas penas por maltrato animal

Como preámbulo a la discusión de la Ley de Protección y Bienestar Animal, el pasado 6 de febrero el Congreso local aprobó con 51 votos a favor, dos en contra y cero abstenciones una serie de reformas al Código Penal de la CDMX; y a las leyes de Protección Animal y la Ley de Cultura Cívica de la CDMX.

Dichas reformas buscan frenar el abandono, la mutilación por motivos estéticos, el maltrato, la crueldad, el envenenamiento, el secuestro, el consuman de animales de compañía, la operación de mataderos clandestinos y su uso con fines sexuales. Las modificaciones promueven penas de cinco meses a un año de prisión a quien abandone a un animal en vía pública; de seis años para quien realice actos de crueldad o maltrato animal; y una pena de hasta 10 años por maltrato animal .

Principales puntos del dictamen de la nueva Ley de Protección y Bienestar Animal

Prohíbe

Que animales de compañía estén amarrados, encadenados o enjaulados, así como tenerlos en espacios reducidos que les generan estrés.

Las peleas de gallos y de cualquier otro animal sin importar su especie.

Sacrificar animales en situación de calle o que no sean reclamados por sus cuidadores.

Establece

Que la muerte por eutanasia solo aplica cuando el animal sufre enfermedades incurables, lesiones que no pueden ser atendidas o problemas de conducta que pongan en peligro su vida o la de otros.

Sanciones administrativas por actos de maltrato, crueldad o que generen sufrimiento a los animales.

A las autoridades competentes para su aplicación.

Sanciones por no proporcionarles alimentos o no brindarles atención médica veterinaria.

Multas desde 150 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), cerca de 14 mil 433 pesos, hasta 55 mil UMAS (5 millones 292 mil 100 pesos).

Obliga

A los paseadores de perros, estéticas, guarderías y servicios funerarios a registrarse ante la Agencia de Atención Animal (AGATAN).

A los criaderos y tiendas de mascotas a dar espacio suficiente y digno para cada ejemplar.

Restringe

La posibilidad de utilizar animales vivos en la experimentación o en la docencia desde la educación básica hasta la media superior.

