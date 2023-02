Uge Sangil (FELGTBI+): "Carmen Calvo ha minado mucho el pensamiento de mujeres y hombres del PSOE y con mentiras"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la FELGTBI+, Uge Sangil, ha sido una de las caras más visibles en la lucha por la aprobación de la Ley Trans, que ha llegado a negociar en La Moncloa algunos de los artículos decisivos para que el texto fuese aceptado por el Gobierno y, en concreto, por la entonces vicepresidenta del Ejecutivo y exministra de Igualdad, Carmen Calvo, que se ha mostrado crítica con esta norma. Para Sangil, la dirigente socialista "ha minado mucho el pensamiento de las mujeres y hombres del PSOE" y, además, "lo ha minado con mentiras".

A su juicio, el ambiente de consenso de anteriores legislaturas se rompió el 5 junio de 2020, cuando se hizo público un documento interno de los socialistas, al que Sangil llama "el panfleto de Carmen Calvo", y en el que llamaba a posicionarse contra la "autodeterminación sexual".

"La guerra de mentiras bulos y de intentar romper la ciudadanía en algo en lo que está a favor de que se legisle, ha sido duro", ha explicado la presidenta de la FELGTBI+ en una entrevista a Europa Press. Según ha señalado, lo más duro para los activistas ha sido "tener que mirar para otro lado y contenderse" ante las críticas y personas "que tienen poder económico y mediático y lo han usado para ir en contra de los derechos humanos y otras personas".

LA "DOBLE IDENTIDAD" DE CALVO

Entre esas personas se encuentra la exvicepresidenta del Gobierno que, según ha explicado Sangil, ha mostrado en este proceso de tramitación una "doble identidad". "Nos mentía a nosotros y mentía a los miembros del partido", ha asegurado.

Sangil ha explicado que en su negociación en La Moncloa, Calvo aseguraba estar preocupada por la seguridad jurídica para que el texto, cuando fuera llevado al Tribunal Constitucional por la oposición, no fuera declarada inconstitucional. Pero para la activista, esa preocupación era mentira como, a su juicio, "lo ha demostrado votando, aunque absteníendose, en contra de la ley".

DEFENDERSE DEL "MALTRATO"

No es el único 'rechazo' que el colectivo ha sufrido desde la política. Este miércoles, durante el debate de la ley en el Senado, el PP recibió el reproche de la ministra de Igualdad, Irene Montero, después de que sus miembros se "burlaran" al escucharla usar el término "vosotres".

"Fue duro escucharlo", ha reconocido Sangil sobre las risas en la Cámara alta. "Yo tengo una coraza, pero es que te dan ganas de gritarles. Es tu necesidad de defenderte", ha apuntado, para señalar que, al estar en el Parlamento, tanto ella como otros representantes de organizaciones presentes tuvieron que "escuchar y callar".

"Le doy las gracias a la minista por su defensa, por lo que ha aguantado en sus espaldas", ha añadido Sangil, para indicar que estas situaciones que vive el colectivo son "maltrato". "Están ahí para legislar, para buscar un mundo mejor, hacer una sociedad más diversa, más rica. No está ahí para apuñalar a la ciudadanía y al colectivo lo están maltratando", ha denunciado.

También han tenido en contra a parte del movimiento feminista, aunque Sangil ha aclarado en este punto que esta actitud "no es de todo el feminismo, ni de todos los feminismos". De hecho, ha apuntado que, lo que más le ha dolido durante el periodo de tramitación es que los críticos con la ley hayan buscado una "ruptura" entre el colectivo LGTBI y las feministas.. "Siempre hemos ido de la mano", ha apuntado. Aunque, a su juicio, esta ruptura no se ha conseguido.

EL 'BORRADO DE LAS MUJERES': "UN FAKE MUY SIMPLE"

Este sector del feminismo ha criticado, por ejemplo, que la Ley Trans conduce al "borrado de las mujeres". Un "fake" que, para Sangil, es "muy simple" y rebate recordando que "las personas trans siempre han existido" y que "no ha borrado a las mujeres". "Las mujeres trans son mujeres y van a tener los mismos derechos", ha apuntado, para señalar que no se les van a quitar derechos a las mujeres para "meter a las mujeres trans". "Tampoco dicen en qué se las va a borrar", ha apuntado.

Sobre el hecho de que un hombre maltratador declare sentirse mujer tras un suceso machista, Sangil apunta que la ley recoge que se le juzgará y cumplirá su condena según el género que tenía en el momento de cometer el delito.

También ha rechazado las críticas sobre la obligación a hormonarse a los menores trans porque, según ha indicado, "la ley no habla de eso" ya que las competencias sanitarias son de las comunidades autónomas y, en este sentido, ha explicado que este tema se recoge en las leyes trans autonómicas que llevan años en vigor.

En ellas, según ha indicado, "ni se les obliga a bloquearse, ni a hormonarse", sino que se les hace un "acompañamiento". Además, ha explicado la presidenta de la FLGTBI+, uno en su identidad "conforma su cuerpo", es decir, no todas las personas trans quieren quitarse los genitales o hormonarse.

El hecho de que la autodeterminación de las personas trans no incluya a todos los menores es, de hecho, una de los temas que "se han quedado fuera" del texto que reclamaba el colectivo. Sangil le da a la ley un "notable", sabiendo que "no es suficiente" porque, además de esta medida sobe menores, tampoco se ha incluido a las personas no binarias o no se ha ahondado en las personas intersexuales.

PERSONAS NO BINARIAS

Preguntada sobre si era difícil incluir a las personas no binarias en la ley, Sangil asegura que no y que es algo relativo a la "voluntad política". De hecho, ha explicado que en el primer borrador de la ley se incluía un artículo que recogía que en el periodo de un año tras la aprobación de la ley se estudiarían las necesidades y reivindicaciones de las personas no binarias. Sin embargo, se eliminó.

"¿Costaba tanto quitar del DNI el sexo de todos. Si no pone macho o hembra pasa algo?", se ha preguntado la activista, quien ha señalado que "con el DNI no se hacen las estadísticas".

Por el contrario, Sangil destaca que esta norma incluya la filiación de los hijos "para las lesbianas, mujeres bisexuales y personas gestantes" y, a su juicio, "esa palabra" también es "importantísima" porque "abre un mundo nuevo, a una generación nueva con una estructura social nueva" en la que "va a haber hombres trans que puedan tener hijos, hijas o hijes". "Que ya los hay, que no es una realidad que de repente surja. Pero ahora se van a poder aprovechar de la reproducción asistida y filiar", ha apuntado.

TRABAJARÁN EN SU APLICACIÓN

Pero el trabajo de Sangil y de los activistas LGTBI+ no acabará cuando se apruebe la norma. "La magia no existe", bromea la presidenta de la FELGTBI+, que asegura que tendrán que "estar pendientes" de la "formación y los protocolos" se pongan en marcha y de que "se adecuen" las aplicaciones para que, por ejemplo, alguien que viven en Salamanca "donde reina la ultraderecha" pueda hacer su cambio registral en cualquier otra parte del país y sin coste, como recoge la norma.

Del mismo modo, seguirán preocupados por la situación de las personas del colectivo que, según ha explicado, durante esta tramitación ha tenido "mucho sufrimiento" por las situaciones que ha causado el debate público. "A algunos les ha costado la vida, en otros casos ha habido intentos autolíticos", ha asegurado.

Para ello, la FELGTBI+ tiene a disposición de las personas del colectivo la 'Línea Arcoiris' que, por teléfono o correo, ayuda en diferentes procedimientos y da apoyo.