Bucks superan a Celtics en alargue e hilan 11mo triunfo

MILWAUKEE (AP) — Jrue Holiday demostró por qué se dirige por primera vez en una década al Juego de Estrellas.

Holiday logró su mejor cifra en la campaña, al anotar 40 puntos, además de atinar el triple de la ventaja con 25,2 segundos faltantes en el alargue. Así, los Bucks de Milwaukee superaron el martes 131-125 a los diezmados Celtics de Boston, con lo que hilaron su 11mo triunfo.

A sus 32 años, Holiday atinó ocho de 12 triples, incluido uno casi desde la mitad de la cancha, justo antes de que sonara la chicharra que puso fin al tercer periodo. Nunca antes en su carrera había atinado tantos disparos de tres puntos.

“En realidad, supongo que no me importa cómo estoy jugando, siempre y cuando ganemos”, dijo Holiday, quien sumó también siete asistencias. “Para mí, mientras los llevemos el triunfo, estoy bien. La única estadística en la que me fijo es la de los balones perdidos. Así determino si tuve un partido bueno o malo. ¿Cuántos tuve hoy, cinco? Para mí eso es lo que me puede doler hasta el alma”.

Holiday se unirá a su compañero Giannis Antetokounmpo en el Juego de Estrellas del domingo en Salt Lake City. No se le había seleccionado desde 2013, cuando jugaba con Filadelfia.

Se trata del mayor tiempo transcurrido entre dos participaciones en el Juego de Estrellas en la historia de la NBA.

“Lo he dicho desde que comenzó la temporada: Él merece estar en el Juego de Estrellas”, dijo Antetokounmpo, quien agregó 36 unidades, 13 rebotes y nueve asistencias.

Los Bucks (40-17), que se acercaron a medio juego de los Celtics (41-17), líderes de la Conferencia Este.

Boston jugó sin sus astros Jayson Tatum, quien padece de una enfermedad distinta a COVID-19, y Marcus Smart, quien sufrió un esguince en el tobillo derecho. Tampoco apareció el pívot dominicano Al Horford, por una inflamación en la rodilla derecha.

Aun así, los Celtics estuvieron cerca de llevarse lo que hubiera sido su quinta victoria consecutiva.

Sam Houser, originario del estado de Wisconsin, empató el duelo con un triple a tres segundos de que concluyera el tiempo regular, para forzar a la prórroga. Derrick White consiguió por Boston los primeros cinco puntos del tiempo extra.

Los Celtics tenían aún una delantera de cinco puntos a dos minutos del final, pero los Bucks consiguieron las últimas siete unidades del encuentro.