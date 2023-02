Pilotos, diputados y senadores del PAN cuestionan Ley de cabotaje aéreo de AMLO

Integrantes de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de México, diputados locales, federales y senadores del Partido Acción Nacional (PAN) cuestionaron la iniciativa de reforma a la Ley General de Aviación Civil y Aeropuertos propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que abriría el espacio aéreo mexicano al cabotaje internacional.

Desde el Congreso capitalino, Humberto Gual Ángeles, secretario general de la ASPA, señaló que hay intereses extranjeros detrás de las modificaciones a la Ley General de Aviación Civil y Aeropuertos, pues alertó sobre la pérdida de empleos en la industria nacional, y que muchos jóvenes que se forman en escuelas de aviación ya no tendrán cabida en el campo productivo nacional.

«Yo pregunto abiertamente que intereses hay detrás de esta ley de cabotaje, no puede haber un interés nacional, debe de haber intereses extranjeros y voy a parafrasear una frase que utiliza el mismo presidente de la República, “lo que no suena lógico, suena económico”. Él lo dijo no, yo aquí hay gato encerrado».

— Humberto Gual Ángeles.