UNICEF advierte que la adopción “no es la respuesta adecuada” tras los terremotos en Turquía y Siria

Las ONG de infancia han advertido de que la adopción “no es la respuesta adecuada” para los niños y niñas afectados por el terremoto en Turquía y Siria ni para ningún menor en contexto de crisis humanitaria, ante la “avalancha” de mensajes de familias dispuestas a acogerlos o adoptarlos.

Te puede interesar: Turquía registra casi cuatro mil réplicas tras los terremotos del 6 de febrero

“Nuestro posicionamiento es que las adopciones no deben tener lugar en un contexto de crisis humanitaria. Es importante resaltar que siempre ha de buscarse la protección y, por tanto, el bien superior de estos niños y niñas”, han precisado desde UNICEF, ante la gran cantidad de preguntas que han llegado a la ONG sobre este tema, a raíz del terremoto.

Según precisa la organización, no se puede asumir que estos niños son huérfanos o no tienen familiares cercanos, y recuerda que se deben respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario y la Convención de la Haya en este sentido. “Hasta que pueda verificarse el destino de los padres u otros parientes cercanos del niño, se considera que cada niño separado --incluso los que vivían en una institución-- tiene parientes cercanos vivos”, puntualizan desde UNICEF a Europa Press.

La educación infantil en América Latina enfrenta desafíos compartidos con México, asegura la Unicef Foto: Unicef México

También desde Save The Children han avisado de que “la adopción no es una respuesta adecuada para los niños y niñas no acompañados”, al menos, “hasta que las autoridades locales y las organizaciones humanitarias hayan agotado todos los esfuerzos para localizarlos y reunirlos con sus familias”.

La ONG señala que las imágenes virales de niños y niñas sacados de los escombros en Siria y Turquía han provocado “una avalancha de ofertas” de familias de todo el mundo para adoptar a niños que parecen haber perdido a sus familias.

Garantizar que los niños cuenten con alguien de su entorno para hacerse cargo

“Es natural ver estas imágenes desgarradoras y querer ayudar de cualquier manera posible, pero la adopción nunca debe perseguirse durante o inmediatamente después de una emergencia como los recientes terremotos en Siria y Turquía”, ha apuntado la directora de Protección Global de la Infancia en funciones de Save the Children Internacional, Rebecca Smith.

En este sentido, la organización explica que las familias afectadas, las redes locales, las organizaciones humanitarias y las autoridades sobre el terreno están trabajando para reunirlos con sus familias inmediatas o ampliadas pues puede ser que, debido a la limitada recepción de telefonía móvil, el colapso de las líneas eléctricas y los daños en las infraestructuras, no hayan podido hacerlo hasta ahora.

Terremoto Turquía/Siria (Captura de pantalla/Redes sociales)

“Hay que garantizar que los niños y niñas, en el caso de haber perdido a sus familiares directos, cuenten con alguien de su entorno para hacerse cargo de ellos, siempre con las debidas garantías y en base a la legislación del país”, ha precisado la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, Catalina Perazzo.

En declaraciones a Europa Press, desde Save The Children han precisado que “en el caso del acogimiento o adopción internacional, se ha de priorizar la formalización de acogimientos que ya se estén llevando a cabo”, y añaden que “ante la excepcionalidad y gravedad de la situación”, lo que sí se podría plantear es “agilizar los procedimientos de idoneidad y evaluación de las familias de acogida en terceros países”, pero sin que esto suponga, en ningún caso, “disminuir su control y seguimiento”.

Profunda preocupación en Siria

Por su parte, desde World Vision también se han mostrado “profundamente preocupados” por la “grave” situación de los niños y niñas no acompañados en Siria tras el terremoto.

“El número de niños y niñas no acompañados aumenta cada día que pasa, ya que los equipos de búsqueda y rescate siguen encontrando menores no acompañados o incluso bebés que quedaron atrapados bajo los escombros tras el terremoto, como hemos visto en las últimas horas”, ha explicado la directora de comunicación de World Vision, Eloisa Molina.

Archivo - Voluntarios de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) ayudan en el rescate de víctimas del terremoto en Siria. FICR - Archivo (FICR/Europa Press)

Según las primeras evaluaciones de la ONG, sus edades oscilan entre los pocos días de vida y los ocho años; y la mayoría de ellos carecen de documentos de identidad, “lo que dificulta aún más la tarea de reunirlos con sus seres queridos”.

“Los niños y niñas sirios corren de nuevo el riesgo de caer en el olvido tras las secuelas de esta crisis. Ya han sufrido casi 12 años de guerra y destrucción y este terremoto ha añadido otra complejidad a sus jóvenes vidas, en algunos casos incluso arrebatándoles a sus seres queridos. Es urgente que abordemos las necesidades de los niños y niñas no acompañados”, ha subrayado el director de respuesta de World Vision en Siria, Johan Mooij.

Ante esta situación, las ONG de infancia indican que la mejor manera de ayudar es hacer donaciones económicas a organizaciones locales de confianza sobre el terreno y a agencias humanitarias con experiencia en este campo.