Fútbol/Liga Crónica del FC Barcelona - Manchester United, 2-2

El Barça resiste el envite europeo

Los de Xavi empatan (2-2) con el United en un ida trepidante del 'playoff' por estar en octavos

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona empató (2-2) este jueves con el Manchester United en la ida del 'playoff' de la Liga Europa por alcanzar la ronda de octavos de final, un toma y daca en el Spotify Camp Nou que deja abierta la eliminatoria para la vuelta en Old Trafford.

No sacó ventaja el equipo de Xavi Hernández de jugar en casa, pero sí demostró confianza y capacidad de reacción a una ruleta rusa que le señaló dirección complicada muchos minutos. Un partido espectáculo que se animó más si cabe con los goles en la segunda parte. Marcos Alonso, en homenaje a su padre, hizo el 0-1 pero el torbellino Rashford dio la vuelta al marcador.

Al Barça le faltó calma y posesión para salir rápido del momento de bache, otra zozobra europea y el miedo a otra decepción, pero aguantó de pie, hizo el empate por medio de Raphinha y tuvo la victoria en las ocasiones finales de Ansu Fati.

La primera mitad fue ese pulso entre dos fuertes equipos, en buen momento, con un United que sabía bien dónde hacer daño a los locales. Ten Hag varió su esquema y complicó muchos minutos la salida de balón azulgrana, además de discutir también la posesión. El meta del Barça Ter Stegen tuvo que hacer dos serias paradas y Pedri se fue lesionado a los 40 minutos, señales de sufrimiento.

El equipo de Xavi respiró poco con el balón y, en su tramo de dominio y sentirse como venía, se encontró con un rival de nivel que no regaló un milímetro. La apuesta por Jordi Alba no le salió tan bien esta vez al técnico catalán y no apareció la superioridad del Barça en el centro del campo, por culpa en parte de Casemiro.

Así, Lewandowski fue la mejor arma local, para generar peligro y dar algo de oxígeno, pero el polaco, pese a estar muy entonado, no fue letal. El ex del Bayern reventó el balón contra De Gea a los nueve minutos y no aprovechó, en el 25', uno de los pocos robos arriba del Barça. Más peligro generó el equipo inglés.

La defensa culé tuvo trabajo, esta vez con Marcos Alonso junto a Kounde y Araujo, sin poder evitar que rondara el gol visitante. Sancho lo tuvo cerca y Weghorst perdonó en un mano a mano con Ter Stegen. El United castigó al Barça con su propia moneda, con una presión arriba que dificultó la salida de juego local, y Rashford, el 'hombre gol' del fútbol inglés, hizo volar al meta alemán.

GOLES Y UN BARÇA QUE SABE PELEAR

Tras la palomita de su portero, el Barça buscó a Lewandowski para darse un respiro y rearmarse en el descanso. Todo pasaba por encontrar ese control en el centro del campo, algo de posesión con la que someter al rival, pero la excitación europea pudo a los de Xavi. De ahí sacó el 1-0, con un cabezazo en un saque de esquina de Marcos Alonso que dedicó a su padre recién fallecido.

Sin embargo, también sufrió. El United redobló su ya intención ofensiva y Rashford hizo su gol 14 en los 16 partidos desde que volvió del Mundial. El internacional inglés batió a Ter Stegen por el palo corto y mantuvo un acecho constante que el Barça acusó, replegado hasta encajar el 1-2, en propia puerta de Kounde.

El castigo hizo tambalearse a un Barça con penosa historia europea reciente, pero ahí pudo la confianza de 16 partidos sin perder, de un equipo líder de la Liga. El cuadro de Xavi encontró aire en el 2-2 de Raphinha, el mejor de los suyos, en un centro envenenado. Con el partido loco, el conjunto culé pudo hacer el tercero con Ansu Fati o casi en propia de Casemiro.

Los locales reclamaron un penalti por mano, como en el primer tiempo otro sobre Alba, mientras Araujo tenía la última ocasión. El Barça no pudo con el United, un equipo también resucitado en los últimos meses, pero demostró que la energía es otra para mantener su opción de reconquistar cierto pedazo de Europa, en juego en siete días en el Teatro de los Sueños.

FICHA TÉCNICA:

--RESULTADO: FC BARCELONA, 2 - MANCHESTER UNITED, 2. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

FC BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Marcos Alonso (Christensen, min.66), Jordi Alba (Balde, min.67); De Jong, Kessié (Ansu Fati, min.67), Gavi, Pedri (Sergi Roberto, min.41); Raphinha (Ferran, min.83) y Lewandowski.

MANCHESTER UNITED: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Shaw, Malacia; Casemiro, Fred; Sancho (Garnacho, min.82), Bruno Fernandes, Rashford; Weghorst.

--GOLES:

1 - 0, min.50, Marcos Alonso.

1 - 1, min.53, Rashford.

1 - 2, min.59, Kounde (propia puerta).

2 - 2, min.76, Raphinha.

--ÁRBITRO: Maurizio Mariani (ITA). Amonestó a Alba (min.30), Gavi (min.73) por parte del Barça. Y a Varane (min.43), Casemiro (min.67) y Malacia (min.72) en el United.

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.