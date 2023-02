Taboada acusa persecución de gobierno de CDMX tras ordenes de captura contra colaboradores

El alcalde de la Benito Juárez, Santiago Taboada, denunció la emisión de ordenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) en contra de su colaborador más cercano y dos funcionarios de la alcaldía.

A través de un video, adelantó que la Fiscalía hará pública dicha información, aunque describió dicha acción como un intento de persecución en contra de su gobierno desde que anunció sus intenciones para competir por el gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con Taboada, la fiscalía ha tratado de ocultar la información para utilizarla con fines políticos y electorales.

“Me han confirmado que se libraron ordenes de aprehensión contra uno de mis colaboradores más cercanos y dos exfuncionarios de la alcaldía que han participado en mi administración”, dijo.

Con respecto a la jefa de gobierno de la capital, indicó que “Claudia Sheinbaum está construyendo una elección de estado”.

“Se trata de un montaje judicial y de fabricación de cargos, tan absurdo como improcedente en términos legales. Al mismo tiempo, violan las garantías del debido proceso, se basan en denuncias anónimas, emiten ordenes de aprehensión, en lugar de citar a las personas para que de manera voluntaria acudan ante un juez”, expresó Taboada en un video.

Además, el alcalde dijo que le han fabricado carpetas de investigación y no le han permitido conocer de qué se le acusa.

Subrayó que la FGJ-CDMX se ha convertido en una institución que no resuelve los casos realmente importantes fiscalía es una maquinaria eficaz para perseguir opositores

“No me voy a doblar, no me voy a esconder, los vamos a enfrentar y les vamos a ganar”.