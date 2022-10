Santiago Taboada buscará candidatura para la jefatura de gobierno de la CDMX

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, reveló su aspiración para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el próximo periodo durante una entrevista en Latinus.

Taboada Cortina aseguró que seguirá con sus tareas en la alcaldía, “pero por supuesto que desde ahorita hemos venido trabajando también con nuestros amigos los alcaldes de la oposición, pero también en otras ópticas la ciudad no se dividió, la perdieron en el 2021″.

Te puede interesar: Santiago Taboada reconoce a 52 elementos de Blindar BJ por su destacada labor

Taboada Cortina aseguró que le ganarán a la oposición en la CDMX porque el país está “descompuesto, sin rumbo”. Con respecto al proyecto de seguridad de la actual gestión, dijo que “desde la óptica militar la CDMX tiene a la policía más capacitada y más grande de todo el país, vamos a ver qué resultados ha tenido el patrullaje de la Guardia Nacional, cuántas detenciones han hecho, qué han podido desarticular”.

“Lo que queremos y lo que vamos a hacer en el 2024 es una alternativa plural democrática de esta ciudad de México. En el 2015, Morena ganó la ciudad esos fueron los resultados de la elección y prácticamente en el 2021 pasó lo mismo en el caso de la oposición. Nosotros estamos listos para llevar un proyecto mucho más sustentado en que en general es mejorar condiciones para vivir”., dijo.

¿Cárteles inmobiliarios y Línea 12?

“Lo que arrojen las investigaciones y las pruebas quien tenga que pagar algo que lo pague listo, aunque sea panista y del color que sea”, dijo el alcalde de Benito Juárez, refiriéndose a los responsables del llamado ‘cartel inmobiliario’.

“Florencia Serranía, debería de estar hoy declarando ante un juez su responsabilidad por no haberle dado mantenimiento y que 26 personas murieran. El mismo juez se retractó por presión de gobierno y prácticamente le cancelaron la orden de presentación, eso es impunidad”, aseguró.

La agresión del papá de Mauricio Tabe: ¿Error o delito?

“Fue un error, él así lo manifestó, así lo mencionó el alcalde Mauricio. El Señor ya se presentó (ante las autoridades), me parece que fue un error en la tentativa de homicidio. Yo no apruebo bajo ninguna circunstancia la reacción, el Señor ya se presentó, está viviendo un proceso de prisión domiciliaria y no se justifica ninguna reacción”, apuntó el panista.

Puedes leer: Entrega Santiago Taboada seguro de desempleo a ciudadanos de la alcaldía Benito Juárez

Sheinbaum señaló la falta del alcalde Taboada en su último informe

“Yo estoy listo para trabajar y siempre tendió la mano para trabajar y hoy prácticamente desde que ganamos en el 2021″, dijo Taboada.

“Desde mi reelección hemos tenido solo dos reuniones de trabajo, una de seguridad y una con respecto al agua me parece que ese no es el ejercicio que un alcalde de oposición quisiera tener. Prácticamente, creen que por mandarte un oficio tienes la obligación de acudir a un evento político”, sostuvo Taboada.

Estamos caminando a la dictadura

Cuando se le cuestionó sobre si estamos en caminando a una dictadura, Taboada respondió de manera afirmativa, resaltando que lo dice “desde el planteamiento en el cual una seguridad pública se ve desde la óptica de la militarización”.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV