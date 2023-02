Calles del Estado de México cumplen 20 años sin ser remodeladas

Desde hace dos décadas su exigencia es la misma: que no los dejen en el olvido y el gobierno municipal atienda su petición, pues a veces se sienten en “tierra de nadie” al estar en los límites entre Coacalco y Tultitlán, en Estado de México.

Se trata de la calle “Los Sauces”, ubicada en la colonia Santa María Cuautepec, en Tultitlán, que ha sido olvidada por las administraciones durante 20 años por este municipio, por lo que vecinos se han visto afectados no sólo por la falta de pavimentación, sino en lo económico al tener que arreglar sus vehículos que sufren recurrentemente las pésimas condiciones de la vialidad.

En Tultitlán la temporada de lluvias suele ser un dolor de cabeza para los vecinos que se les mete el agua

”Las suspensiones de los carros ya se fregaron aquí y cada vez que llueve se inunda la calle, se hacen los charcos de aguas negras ya que baja toda el agua del cerro”, expresó Eduardo Ramírez, vecino de Santa María Cuautepec. Pese a que han presentado varios escritos en diferentes administraciones y actualmente ante el gobierno de Elena García, no hay respuestas favorables.

”Cada año se meten dos escritos a cada municipio, porque aquí, el problema es que nos dicen que estamos en frontera con Coacalco y Tultitlán, y entre ellos se echan la bolita. Metemos el escrito a Coacalco y nos dicen que es zona de Tultitlán y que ellos no pueden hacer nada, y viceversa. Cada que se meten escritos es lo mismo, nos dan puras largas”, comentó Ramírez.

Cuentan que en una ocasión un ingeniero de obras públicas de Tultitlán acudió al lugar para hablar con varios vecinos y prometerles que pavimentarían la vialidad; sin embargo, sólo ocurrió con las calles aledañas, dejándolos nuevamente a la deriva.

Las malas condiciones de las vialidades provocan accidentes en la zona

”Hubo una persona que vino a hablar con nosotros, y nos dijo que iban a pavimentar la calle, pero desafortunadamente no sabemos por qué no se llevó a cabo. Nos pusieron el pretexto de que no había alcanzado el presupuesto. Únicamente vinieron a ponernos unas banquetas que no sirven para nada”, recalcó el vecino.

Debido a la nula respuesta, los vecinos optaron por ver la manera de cubrir los baches para mejorar la vialidad, transitada por cientos de personas y automóviles, ya que se encuentran a un costado de la Vía José López Portillo. ”Nosotros le hemos colocado piedras, arena y azulejos a los baches para disminuirlos, pero, por más que lo hagamos constantemente la calle se encuentra descuidada”.

Las malas condiciones de la calle hacen que cada vez sea más difícil para los habitantes recorrer la terracería llena de baches, mismos que se deben rodear, y que en temporadas de lluvia forman charcos de aguas negras. Cada año el deterioro es mayor, por lo que piden a las autoridades municipales la urgente pavimentación, pues se dicen cansados de reportar a los gobernantes en turno las malas condiciones de la calle y que éstos hagan caso omiso, dejándolos en el olvido.