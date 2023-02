El líder paramilitar de Sudán vuelve a criticar el proceso de transición militar aunque mantiene su respaldo

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente del Consejo Soberano de Transición de Sudán y líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), Mohamed Hamdan Dagalo, ha vuelto a mostrar su disconformidad con el derrotero que está adoptando el proceso de transición en Sudán, a su juicio un "error" que "ha abierto la puerta a un retorno del antiguo régimen" del dictador Omar al Bashir.

Las declaraciones del líder de las RSF, una fuerza paramilitar estrechamente vinculada a los trascendentales eventos que ha atravesado el país africano hasta la consolidación de la actual junta militar, ocurren en un momento extremadamente delicado del proceso de transición que atraviesa el país tras décadas de dictadura.

Ahora mismo existe, en principio, un acuerdo de paz "oficial", conocido como el Acuerdo Marco, impulsado por el Ejército y todavía en desarrollo, que ya ha sido rechazado por numerosos grupos de la sociedad civil, quienes han preferido negociar su propia hoja de ruta en El Cairo, una en la que los militares no tienen cabida, dada la brutal represión que han ejercido contra los opositores.

Entre estos últimos se encuentran nombres tan destacados como el actual ministro de Finanzas Jibril Ibrahim, también líder del Movimiento de Justicia e Igualdad (JEM), el líder de una facción escindida del Movimiento de Liberación de Sudán (SLM-MM) y gobernador de Darfur Minni Minawi; y Jaafar El Mirghani, vicepresidente del principal Partido Unionista Democrático (DUP).

Los tres partidos son miembros de las Fuerzas para la Libertad y el Cambio-Bloque Democrático (FFC-DB) formado en noviembre del año pasado y todos participantes en la "iniciativa egipcia" de paz que se desarrolla en El Cairo.

En un discurso recogido por el portal Sudan Akhbar, Dagalo reconoce que lo ocurrido en octubre de 2021 fue un "golpe militar" y pide, por todos los medios posibles, un acuerdo para garantizar un retorno de los civiles al poder: "Ha llegado la hora", aseguró, "de alcanzar una solución política final con una sociedad civil".

"He intentado todo lo que pude, y a veces cometí errores, el último de los cuales fue el 25 de octubre. Desde el primer día me quedó claro que no conduciría a la solución que queríamos", ha manifestado.

Dagalo considera que la asonada no supuso "una salida a la tensión política" y se convirtió "lamentablemente, en una puerta de entrada al retorno del extinto régimen".

De hecho, Dagalo ya había indicado en agosto del año pasado que el golpe militar liderado por Abdelfatá al Burhan y el posterior derrocamiento del primer ministro civil del país, Abdalá Hamdok, "no han logrado el cambio necesario". "Poner a Hamdok bajo arresto domiciliario solo acabó empeorando la situación", declaró el también conocido como 'Hemedti' a la BBC.

Las RSF se formaron en 2013 precisamente bajo Al Bashir para luchar contra los rebeldes armados. La fuerza paramilitar atrajo en gran medida a sus miembros de la notoria milicia Janjaweed, acusada por grupos de derechos humanos de atrocidades en el conflicto de Darfur de 2003.

En su discurso, Dagalo ha mantenido con todo su respaldo al actual acuerdo marco propuesto por los militares y espera integrar sus fuerzas en el Ejército "de acuerdo con los calendarios acordados" y tal como se estipula en las líneas maestras de dicho acuerdo antes de reiterar, sin embargo, que el Gobierno civil en Sudán es la única salida a la crisis.

"Siento un profundo dolor cada vez que veo manifestaciones de pobreza, penuria económica y deterioro de los servicios en nuestro país. Sudán es un país rico en su gente y recursos, que se ha empobrecido por las políticas de los sucesivos regímenes y las luchas de poder de mente estrecha", ha declarado.

"La solución a la actual crisis económica está ligada a la estabilidad política y al establecimiento de un gobierno civil", ha añadido.