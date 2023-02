Calderón propone crear nuevo partido ante amenaza de una dictadura “corrupta” y “autoritaria”

En medio del arranque de las campañas para las gubernaturas en el Estado de México y Coahuila y con la mira puesta en el proceso presidencial del próximo año, el expresidente Felipe Calderón se pronunció por la unidad en la oposición, con la alianza y fortalecimiento de todas las fuerzas políticas contrarias a Morena o la formación de un nuevo partido político.

Mediante un desplegado publicado en el diario Reforma, Calderón Hinojosa indicó que está en la ciudadanía cambiar el curso de la política en México para evitar la caída en una “dictadura populista corrupta, incompetente y autoritaria” con Morena y el sucesor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El exmandatario, que ha estado envuelto en diversos señalamientos por el juicio en contra de su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, expresó que a corto plazo la solución se enfoca en consolidar a la oposición a través de un bloque construido por los diferentes partidos.

“Para lograr esta hazaña democrática, veo dos posibles caminos, que no son excluyentes: 1) la recuperación de los partidos políticos existentes, desde la ciudadanía, y 2) la construcción de un nuevo partido político opositor”, dijo.

Una de las renovaciones de las fuerzas políticas de oposición, explicó Calderón, consiste en que el Partido Revolcionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) se abran a integrar ciudadanos y dar una nueva cara a sus militancias.

Además, “deberán establecerse las reglas de su integración a la vida interna” en cada uno de ellos y puso acento en la organización de los partidos de oposición para las elecciones que se disputarán en el 2024 en el país.

Felipe Calderón recomendó que el siguiente paso sería elegir comités de campaña para cada uno de los 300 distritos electorales y comenzar con los recorridos “por tierra” para convencer a los ciudadanos sobre dicho proyecto alternativo.

Hasta ahora, Calderón Hinojosa no ahondó sobre la idea de la formación de un nuevo partido político, pero no es la primera vez que lo tiene en mente, cuando creó México Libre en 2018; sin embargo, no obtuvo registro en 2020 debido a irregularidades en la obtención de firmas, resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).