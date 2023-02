Buscan tapizar con publicidad “verde” muros horizontales e infraestructura urbana en CDMX

La organización Club Unesco Preservam denunció que empresas de publicidad, con engaños, intentan camuflar sus operaciones con supuestos jardines verticales y horizontales, pese a que ya fracasaron en los muros del Segundo Piso del Periférico y en vez de jardines solo fijaran anuncios.

De acuerdo con la organización, el “engaño” de los espacios ecológicos pretende ampararse en la iniciativa “vía verde” lanzada en 2016 y con una ampliación autorizada el pasado 30 de junio de 2021.

“Más que contribuir con el medio ambiente, habrá un deterioro visual y ambiental con una sobresaturación de publicidad y propaganda”, alertó la organización.

Vía Verde CDMX

Preservam aclara que este tipo de plantaciones no aportan ni contribuyen con el mejoramiento al medio ambiente ni la mitigación de la huella de carbono. Las especies que se utilizan no benefician a los polinizadores, no se trata de una reforestación ni de verdaderos pulmones para la ciudad, solamente es una engañosa justificación para contaminar el paisaje urbano con publicidad.

Indica que la CDMX necesita de inactivas innovadoras ante la falta de espacios verdes, pero no estos proyectos que en nada contribuyen a la ecológica. Así como trabajar en los núcleos sociales con necesidades de un espacio verde, y apostarle a inversiones que promueven la Paz Social y la armonía comunitaria, no en una paz momentánea que solo reportan utilidades para grupos privados sin escrúpulos.

publicidad vertical

De acuerdo con Club Unesco Preservam se buscó a las autoridades capitalinas para conocer su postura o si habían otorgado alguna autorización a este proyecto, pero no hubo respuesta.

Pidieron al Gobierno de la Ciudad de México no dejarse engañar e impedir que con fondos Pro-ecología se contamine con publicidad y propaganda nociva las bardas y mobiliario público de la capital del país.