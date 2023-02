Personal de la alcaldía Cuauhtémoc revienta manifestación afuera de casa de Sandra Cuevas

Una protesta con música y baile a la que convocaron vecinos y colectivos culturales de la colonia Santa María la Ribera en la alcaldía Cuauhtémoc se tornó en empujones y golpes cuando personal de la alcaldía quitó por la fuerza el equipo de sonido de los manifestantes, quienes a metros de la casa de la edil, Sandra Cuevas, exigían su derecho a bailar en el Kiosco Morisco.

Luego de que semanas atrás los participantes en la actividad dominical que lleva 12 años celebrándose en Santa María la Ribera denunciaran que Cuevas Nieves los pretendía desplazar de la alameda de Santa María la Ribera cortándoles el suministro de electricidad para evitar el baile; se convocó a una nueva manifestación a las afueras de la casa de la edil.

En respuesta la alcaldía emitió un comunicado en el que se refiere que la alcaldesa responsabilizó a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por “promover la alteración del orden público y la paz en la alameda de Santa María la Ribera a través de grupos afines a Morena que buscan desestabilizar con acciones fuera de la legalidad como es el imponer sonideros en el Kiosco Morisco, en agravio de las vecinas y vecinos de la zona”.

La alcaldía argumenta contaminación auditiva por parte de los grupos sonideros; ingesta de bebidas alcohólicas en la vía pública; robo de luz y daño a árboles. Por otra parte, la demarcación señala que los colectivos no han aceptado trasladarse a la Casa de Cultura que está en la alameda de dicha colonia, a la Plaza de la Ciudadela o al Deportivo Cuauhtémoc.

En contraparte, los manifestantes y el Sonido Sincelejo señalan que la alcaldía les quiere quitar arbitrariamente el espacio que recuperaron hace 12 años, cuando la colonia tenía altos índices delictivos.

Minutos después de las 10:00 horas de este 19 de febrero, medios de comunicación y decenas de manifestantes se dieron cita en la esquina de Jaime Torres Bodet y Manuel Carpio, donde se pudo observar a la alcaldesa salir al balcón de su domicilio.

Más tarde cuando Cuevas salió a atender a algunos representantes de los medios de comunicación e incluso permitió el ingreso a su domicilio, los manifestantes alzaron la voz con consignas “bailar no es un delito” y “queremos bailar”.

Una vez iniciada la protesta, en la que adultos mayores bailaban al ritmo de la cumbia en las cercanías de la alameda de Santa María la Ribera, personal de distintas instancias de la alcaldía Cuauhtémoc, comenzó a quitar el equipo de sonido a los manifestantes, lo que derivó en golpes y empujones.

Momentos después, se reportaron agresiones de presuntos golpeadores y funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc en contra de quienes protestaban en las cercanías de la casa de la edil.

No lo vio, pero aquí está. Y hay varias más de personal de su alcaldía golpeando a los manifestantes que bailaban al exterior de su hogar.

Luego de que el equipo de sonido fue retirado por el personal de la alcaldía Cuauhtémoc, la librería Volcana permitió a un grupo de músicos ingresar y tocar sus instrumentos.

La titular de la alcaldía Cuauhtémoc indicó a medios de comunicación que no se retractará de su decisión de quitar a los sonideros del Kiosco Morisco, porque rechazaron las opciones de reubicación y acusó a los sonideros de vender bebidas alcohólicas y otras sustancias.

“A mí no me mueven en absoluto, por mí se pueden manifestar los domingos que quieran, y si quieren también el sábado y de lunes a viernes, pero la decisión no va a cambiar”.

— Sandra Cuevas.