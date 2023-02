Grandvalira acoge este viernes la primera edición del festival Bresh en el Principado de Andorra

ANDORRA LA VELLA, 21 (EUROPA PRESS)

Conocida como "la fiesta más linda del mundo", en este festival se podrán escuchar éxitos musicales de estilos variados, como reggaetón, pop, dancehall, rock y electro. El festival ya ha visitado ciudades tan importantes como Nueva York, Miami, Barcelona, Madrid, Tokio, Lima y Bogotá.

Además, después de celebrar a finales de 2022 la primera edición del festival Greenworld, L'Arbarset celebrará el próximo 26 de febrero la segunda, que contará con la participación los DJ británicos wAFF y Richy Ahmed.

El Greenworld pondrá fin a una semana musical en la que también habrán pasado por el local de Grandvalira DJ internacionales como Soundboree, Blade, Ben Sterling, Rafa Barrios y Fatboy Slim.

20.000 VISITANTES ESTA TEMPORADA.

La fórmula de L'Abarset pone en valor la propuesta 'après-ski' de la estación andorrana integrada con las jornadas deportivas para vivir, según sus organizadores "una experiencia completa en la nieve andorrana".

Para ello, el local de ocio, por el que ya han pasado más de 20.000 personas esta temporada, opta por contenidos musicales que combinen los mejores artistas internacionales con colaboraciones innovadoras con festivales de éxito también de carácter mundial.

Entre estas colaboraciones están los ya mencionados Greenworld y Brunch -In The Snow. Este último ya tiene programadas dos nuevas ediciones para el 10 de marzo con M/ND Against, Edu Art y MADAM y el 10 de abril con Hernan Cattaneo, Pole Position y Noe Osses.

Más allá de los festivales, el local cuenta en su cartel diario con artistas como Kristine Love, Melanie Ribbe, Viviana Casanova o Michael Chenlo. Completan la oferta musical del local los DJ residentes Laeet, Patricia Mantovani, Edu Art, Axel Hit y Vittoskiy.

EDIFICIO SOSTENIBLE.

L'Abarset está ubicado en un edificio sostenible e integrado en su entorno natural alpino inaugurado la temporada pasada con más de 2.000 metros cuadrados de superficie y una terraza de 700 metros cuadrados.

Esta temporada se ha inaugurado una nueva zona, el Belvedere Shot Bar, una barra más en la planta baja recreando un espacio de chupitería. La oferta de L'Abarset se completa con su restaurante bistronómico, tanto para comer como para cenar.