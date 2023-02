La OTAN reconoce su "creciente preocupación" por el posible envío de armas de China a Rusia

BRUSELAS, 21 (EUROPA PRESS)

"Nos preocupa cada vez más que China pueda estar planeando aportar apoyo letal a la guerra de Rusia", ha asegurado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en rueda de prensa junto al ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, y el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell.

Estas palabras coinciden con los temores de Estados Unidos sobre una posible alianza entre Pekín y Moscú en relación a la guerra en Ucrania. Hasta el momento, China ha evitado condenar de forma clara la ofensiva militar lanzada por el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre Ucrania, aunque ha criticado a Washington por señalar un mayor alineamiento con el Kremlin.

Por su lado, al ser preguntado por esta cuestión, el Alto Representante ha rebajado la tensión con Pekín, al señalar que por el momento no existen indicios que apunten a ello. "Que yo sepa, no hay pruebas de que China haya estado haciendo lo que afirma no estar haciendo", ha subrayado.

Borrell ha indicado que en sus contactos con el consejero de Estado chino, Wang Yi, le ha asegurado que Pekín no suministra armas a Rusia, ni tienen planes en esta línea. "Eso es lo que me dijo, destacando claramente que este es un principio de la política exterior de China. Y, por cierto, me preguntó: "¿Por qué muestra preocupación por mí, tal vez proporcionando armas a Rusia cuando (la UE) está proporcionando armas a Ucrania?", ha explicado sobre esta conversación.

Así, el jefe de la diplomacia comunitaria ha dicho que tuvo que explicar "la gran diferencia" entre apoyar militarmente a Ucrania y a Rusia y lo que se juega Europa con la contienda militar en el este del continente.

Con respecto a los planes de paz de China que estaría ultimando una propuesta para negociar el fin de la guerra, el ministro ucraniano ha dicho que estudiará los detalles del documento si se concreta y ha apostado por la fórmula de paz del presidente Volodimir Zelenski, una iniciativa de diez puntos que la UE avala.