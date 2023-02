“No aspiro a nada más que terminar bien mi mandato”, Sandra Cuevas anuncia retiro de la política

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves anunció su retiro de la política durante una entrevista radiofónica por la salud de sus padres, “ningún dinero ni cargo me los va a regresar”.

En una entrevista en W Radio, Sandra Cuevas aseguró que se dio cuenta que “la política mexicana es un asco” y aseguró que al estar dentro de la política se dio cuenta por qué “el país no avanza”.

“Para mí lo más importante es mi padre, mi madre, mis hermanos, no el poder ni el dinero. Tanta preocupación, tanto problema que le generan a mis papás... ningún dinero ni cargo me los va a regresar si ellos se llegan a enfermar por lo que ven todos los días”, dijo la alcaldesa de Cuauhtémoc.

Al ser cuestionada de si estaba en sus planes dejar la política, dijo “sí, definitivamente. Mi temperamento y mi forma de ser no me permiten estar en un lugar que genera tanto odio, problema, violencia. Así no es la vida, la vida no es eso, en la vida hay cosas más bonitas” y resaltó que “no aspiro a nada más que terminar bien este trienio, hacer todo lo correctamente posible”.

Como comentario final, Cuevas Nieves dijo que no necesitó de la política para “viajar, conocer, estudiar”, y que piensa que es posible “ayudar más al país siendo grandes activistas y luchando por lo que creemos desde la sociedad civil”.