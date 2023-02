Aumento en el precio del huevo se debe al acaparamiento: Profeco

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, afirmó que el aumento del precio del huevo en el país tiene que ver “con la especulación y el posible acaparamiento, lo cual es un delito, por parte de algunos distribuidores de huevo.

“Estos intermediarios, pareciera, que están especulando, lo cual es un delito, o quizás acaparando el producto. Eso es lo que estamos investigando, si no hay la comisión de un delito por parte de algunas estas empresas, reitero no son productores de huevo, no tiene gallinas, no tiene granjas. Tampoco expenden el huevo al mayoreo y con el pretexto de que hay la gripe aviar, en Estados Unidos, quieren hacer creer a la gente que por eso el huevo debe estar más caro aquí”, enfatizó.

El precio del huevo va a la alza con precios que oscilan desde los 48 a los 52 pesos en tiendas del Centro Histórico. (Foto: CUARTOSCURO.COM)

Para entender el contexto: Precio del huevo no bajará pronto, advierte clúster Agroalimentario

En conferencia de prensa tras firmar un convenio con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos condimentados (Canirac), para reducir las quejas de los consumidores en este sector, Sheffield dijo que se ha generado la percepción de que es justificado aumentar el precio de este producto cuando no debería ocurrir así; sin embargo, se han detectado a intermediarios que ha incrementado el precio del huevo

“Estamos hablando de empresas que son intermediarios, que tienen grandes bodegas en las centrales de abasto de las principales ciudades del país”, agregó.

El huevo es más barato en tiendas de autoservicio

El procurador del consumidor pidió a la gente a no creerse el “cuento chino” de que el precio del huevo subió; reconoció que este ha subido más en mercados populares que en tiendas de autoservicio, porque estas son menos susceptibles o están ajenos a estos intermediarios.

👀¡Ojo con las ofertas y promociones!



🛍️Antes de comprar un producto o contratar un servicio, te recomendamos comparar en varios establecimientos para que realmente elijas el de mejor precio.



💡Sé un consumidor informado. pic.twitter.com/nZK2Faz56e — Profeco (@Profeco) February 19, 2023

No dejes de leer: Ricos reciben más apoyos sociales, mientras que salario no rinde a trabajadores

Ricardo Sheffield sugirió al consumidor comprar huevo blanco, ya que el rojo es más caro, aunque nutricionalmente son iguales, incluso recomendó ver en qué lugares están más barato, puesto que también depende de la zona en la que se viva.

“No hay en ninguna parte del país escasez del producto y no te tienes que moverte mucho para encontrar a otro proveedor. En la medida que se desactive esta especulación, el precio del huevo vendrá bajando, estimamos que sea en mes de marzo cuando regrese a niveles normales de precios como se ha comportado en el pasado”, concluyó.