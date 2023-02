El central Dejan Lovren se despide de la selección croata

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"La decisión que voy a anunciarles la he tomado con el corazón abierto y después de pensarlo mucho. Este anuncio no me resulta fácil y, mientras escribo esta carta, hago todo lo posible por no llorar, pero espero que a estas alturas ya me conozcan como un hombre con corazón y que no oculta sus emociones", arrancó el mensaje del jugador.

Lovren avanzó que había llegado el momento de despedirse "definitivamente de la selección croata". "De niño soñaba con jugar en los grandes torneos y llegar a ponerme esa camiseta rojiblanca. Cuando tenía nueve años me puse por primera vez la camiseta croata y nunca olvidaré esa sensación tan especial. Fue como ponerse la capa de Superman, me sentí poderoso, confiado y sin miedo, como mi superhéroe favorito", relató sobre su debut en categorías inferiores el 8 de octubre de 2009.

"Para ser sincero, al principio (con la absoluta) esperaba más de mí mismo. Hubo varios partidos en los que me decepcionó la forma en que había jugado, tardé un tiempo en poner las cosas en su sitio. Para ser aún más dolorosamente honesto, llegué a pensar en dejar la selección mucho antes de retirarme. Era joven y no tenía mucha paciencia. Al final, hice caso a mi corazón y seguí jugando, y los aficionados fuisteis una parte importante de esa decisión", prosiguió.

El veterano central del Olympique de Lyon recordó los "capítulos más hermosos de la historia" de Croacia en "los últimos cinco años". "Me atravesaron tantas emociones, sobre todo en 2018 y 2022, que me resulta difícil expresarlas con palabras. Viví mi vida con la esperanza de llegar a experimentar momentos como esos y, cuando llegaron, los viví con inmenso orgullo. Estos recuerdos permanecerán en mi corazón para siempre", aseguró.

Lovren agradeció a todos sus entrenadores por dejar "su huella" en él y por lo que le enseñaron, además de reconocer el apoyo y ayuda de sus antiguos y actuales compañeros de equipo "en este hermoso e inolvidable viaje". "Gracias al equipo que ha estado con nosotros desde el primer día. Sois el corazón de este equipo, y aunque vuestras caras no aparezcan en las portadas tanto como se merecen, creedme, no somos nada sin vosotros", afirmó.

El defensor, de 33 años, sumó 78 internacionalidades desde que debutó en 2009, llegó a la final del Mundial 2018 y fue tercero en la Copa del Mundo de Catar a finales de 2022. En su trayectoria de clubes, arrancó en el Dinamo de Zagreb de su país, para pasar después por Olympique de Lyon, Southampton, Liverpool -donde levanto la Champions y la Premier- y Zenit.