Ucrania afirma que Rusia "se verá obligada pronto" a retirar sus tropas del país

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Rusia se verá obligada a salir pronto, si no esto llevará rápidamente al colapso del régimen. No tienen otra solución. Los rusos tiene la oportunidad de salir de forma calmada de esta situación que ellos mismos han creado", ha señalado, según ha recogido el Gobierno en un comunicado.

Así, ha hecho hincapié en la creciente presión a nivel interno y diplomático sobre Moscú, pero ha recordado que fueron ellos quienes "no quisieron detenerse y eligieron el camino de la violencia". "Esto es un problema para ellos", ha asegurado.

"Se acercan tiempos difíciles para Rusia. Esto pondrá en tela de juicio la arquitectura de la región, que va desde el este de Europa hacia la parte asiática de Rusia. Esto podría potenciar un cambio de configuración del propio país", ha alertado.

En este sentido, ha indicado que "no es una cuestión que pueda alargarse décadas" sino que podría producirse "rápido". "El mundo no necesita a la Rusia de hoy en día, que amenaza a todo el mundo. Rusia no cambiará", ha concluido.