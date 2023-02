AMLO negará permisos a Tesla por falta de recursos si se instala en Nuevo León

El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que en caso de que la empresa de Elon Musk, Tesla, decida instalar en Monterrey la primera planta ensambladora del país, su gobierno no le otorgará los permisos correspondientes por falta de recursos en la entidad.

Durante la conferencia de prensa de esta mañana desde Palacio Nacional, López Obrador aseguró que la reunión con Musk aún no está programada, sin embargo, mencionó que muy pronto hablará con el dueño de Tesla para invertir en el país en beneficio de los mexicanos.

Andrés Manuel enfatizó que en caso de que Tesla quiera instalar su planta ensambladora en Nuevo León, su gobierno no le entregará los permisos correspondientes, ya que no es factible debido a la crisis de agua que sufre la entidad.

“Ustedes saben que acabamos de enfrentar una crisis tremenda de agua, porque no hay agua, ¿por qué no hay agua en el nuevo león?, o ¿por qué no alcanza el agua?, porque ha habido mucho crecimiento”, mencionó el presidente, agregando que primero hay que preocuparse por los mexicanos.

Tras ello, AMLO señaló que la planta de Tesla se instalará en una entidad en donde se tenga agua suficiente para abastecer la empresa de Musk y a los habitantes de dicho territorio.