Fórmula Fernando Alonso: "Fueron muchas vueltas, algo necesario, no hay mejor entrenamiento"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Estuvo bien hoy, muchas vueltas, algo necesario para el coche nuevo, también para mí después de un largo invierno. Hice solo un día en Jerez con el coche antiguo y hoy realmente ha sido el primer día con muchas vueltas. Aprendo muchas cosas y me sentí muy bien. Muy contento", apuntó en declaraciones a su equipo.

El doble campeón del mundo firmó las dos sesiones del día en un Aston Martin que terminó tercero la jornada. El asturiano confesó que el trabajo con el coche es interminable, pero el Mundial empieza la próxima semana en el mismo escenario de Sakhir.

"Nos sentimos obviamente no totalmente listos, porque nos encantaría tener 10 0 20 días de test, no tiene límite las cosas que puedes hacer con el coche. Es lo mismo para todos, va a ser muy emocionante para mí estrenarme con Aston Martin, estoy muy orgulloso de este equipo", apuntó.

Después de 130 vueltas, Alonso explicó sentirse a gusto y más en forma. "Te sientes bien. He estado entrenando durante mucho tiempo durante el invierno y ahora saltas al coche, hay músculos que aún tienes que adaptar, pero no hay mejor entrenamiento que conducir. Ahora me siento más en forma y listo para la carrera", afirmó, antes de finalizar el test el sábado con la sesión de tarde.