Pedja Mijatovic: "Perder el derbi sería un gran paso atrás de cara a la Liga"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Va ser un partido interesante, aparte de la ansiedad que tienen ambos equipos por ganar, porque un empate sería un mal resultado para ambos. Será un partido muy disputado, abierto, ojalá con muchos goles, ambos equipos han mejorado últimamente", analizó el exfutbolista durante el evento 'La Barra del Encuentro' organizado por Mahou, con motivo del derbi entre Real Madrid y Atlético de este sábado (18.30 horas).

El exdelantero montenegrino reconoció que el conjunto blanco llega al clave encuentro con "ventaja", además del factor Santiago Bernabéu, que le convierte en el "favorito". "Pero en estos partidos no puedes saber lo que va a ocurrir. La remontada histórica ante el Liverpool da una energía especial y positiva, y el Madrid quiere seguir en esa línea", afirmó.

"Cuando empieza el partido nunca sabes en qué dirección va a ir, se te pueden caer todos los esquemas. El Real Madrid tiene ventaja, pero eso no quiere decir que el Atlético no vaya a dar guerra", agregó.

Además, Mijatovic advirtió sobre el calendario exigente de los blancos, con "otros partidos importantes". "Juntar dos partidos buenos ante dos grandes rivales siempre viene bien. El Real Madrid hará todo lo posible por reducir a ventaja", agregó sobre la distancia de ocho puntos que le separa del FC Barcelona.

Así, cree que una derrota ante el Atlético de Madrid significaría "un gran paso atrás" por alcanzar el liderato. "En el fútbol nada es definitivo, porque si hay algún equipo que nos puede sorprender y hacer grandes remontadas es el Real Madrid. Pero el Barcelona tiene una ventaja muy importante, dependen de ellos mismos. Pero si se consigue ganar y hay algún 'pinchazo' del Barça, todo estará abierto", expresó.

El balcánico coincidió con el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, y manifestó que Vinicius es "el jugador más determinante". "Reacciona y está ahí cuando el equipo lo necesita, Anfield fue un ejemplo claro de que se trata de un jugador que está creciendo constantemente. Es el futuro del Real Madrid", elogió al carioca.

El exfutbolista valoró también la renuncia de Sergio Ramos a la selección española, después de afirmar en un comunicado que el seleccionador, Luis de la Fuente, le comunicó que "no cuenta ni va a contar" con él "independientemente del nivel que pueda mostrar". "No me sorprendió mucho, se veía venir. Cuando no te convocan para un Mundial, te tienes que dar cuenta que quizá no vas a jugar más. Ahora está muy bien en el PSG y le queda mucho fútbol, pero yo no soy el seleccionador", opinó Mijatovic.

Finalmente, el montenegrino lamentó la "gran pérdida para el madridismo" que supuso la muerte de Amancio Amaro este martes. "Fue un gran jugador, marcó una época. Tuve el placer de conocerle personalmente y charlar con él sobre fútbol, y los consejos que te daba un sabio del fútbol como él siempre te venían muy bien. Que en paz descanse", zanjó.