Apps y nómadas digitales encarecen rentas y venta de viviendas hasta 212% en el país

En México el precio del alquiler de vivienda se ha incrementado en un 212%, esto han sido impactado por varias cosas, principalmente por temas inflacionarios, por la llegada a las grandes urbes de personas extranjeras, los nómadas digitales y la entrada de aplicaciones digitales al mercado inmobiliario.

Datos de la Encuesta Nacional de Vivienda 2020, del INEGI, revela que cerca de 5.8 millones de viviendas son rentadas y la principal razón de las personas para elegir esta modalidad es porque no tiene acceso a créditos o recursos para adquirir una propiedad, de estos solo 54% tiene un contrato de renta, acuerdo con datos del INEGI.

En las cinco ciudades del país donde subió o bajo el costo de las rentas o ventas: Quintana Roo, la entidad que más incrementó el costo de sus rentas con un 22.3%, Monterrey subió 19%, Guadalajara y Mérida con un aumento de 12.4% y 14.9% y la Ciudad de México con un alza del 7%, de acuerdo con datos de la Canadevi (Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda).

Nómada digital.

La causa principal para rentar: 61% de los casos fue por cuestiones económicas -como no tener acceso a un crédito hipotecario o bancario, no tiene recursos, no tener una mensualidad que cubra la hipoteca; 30.6% lo hizo por motivos personas, como no tener interés de comprar, preferían invertir en su persona: viajes, estudios, negocios o por facilidad de poder mudarse si cambiaba de ciudad o empleo.

De acuerdo con datos de la plataforma Trovit, que recoge información de 135 colonias en la CDMX, en promedio, rentar temporalmente una propiedad por 30 días, con el precio establecido por los propietarios de Airbnb, es 57% más caro que la opción habitual para convertirse en inquilino.

Alquilar un departamento con el precio de renta temporal es más costoso que hacer con un contrato de alquiler normal, en las 5 colonias más baratas de la ciudad, esta diferencia de precios asciende al 142%. Mientras que en las 5 colonias más caras ocurre lo contrario, es un 11% más barato rentar un departamento a través de Airbnb que en un modelo de renta tradicional.

5 colonias con las rentas promedio más barata:

Mujeres tienen más interés de comprar vivienda

Las mujeres tiene una mayor intención de comprar una vivienda, ya que representan el 59.7% de los usuarios que visitan los portales inmobiliarios en búsqueda de una casa, así lo establecen los recientes estudios elaborados por Propiedades.com.

De acuerdo con las estadísticas de la plataforma, los usuarios más activos en internet interesados en comprar un inmueble oscilan entre los 24 y 34 años, quienes representan el 23% del total de participaciones, seguidos por adultos entre 35 y 44 años (20.3%) y personas de entre 45 y 54 años (18.7%).

Por otra parte, Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México se colocan en el top 3 de estados con mayor demandan de vivienda, tanto de casas como de departamento.

En contraste, los sectores menos interesados en adquirir una vivienda son las personas mayores de 65 años (8.3%), los adultos entre 55 y 64 años (12.7%) y los jóvenes entre 18 y 24 años (16.8%).

Las mujeres tiene una mayor intención de comprar una vivienda (Foto: INVI)

Rentarles a parejas/roomies o una sola persona ¿Qué me conviene?

De acuerdo con Melissa Gaitán, directora de la plataforma Homie.mx, para rentar un inmueble sin aval, los propietarios que lo destinan a la renta como inversión, viven en la incertidumbre, tiene dudas y hasta temores sobre ¿a quién rentarle?, si son parejas jóvenes, si es una persona soltera, familia con niños y más.

“Muchos de ellos carecen de certeza si su patrimonio están en buenas manos, recibirán los pagos puntualmente, lo cuidarán y entregarán en las mismas condiciones que al inicio del contrato del arrendamiento”, indicó.

La especialista dijo que la tasa de inquilinos morosos es menor del 1%, esto no es una generalidad del mercado, “hoy en día los únicos documentos esenciales para renta tu próximo hogar son una identificación oficial, comprobante de ingresos y una validación del historial crediticios”, agregó la especialista.

“Los caseros también están reconociendo las ventajas de abandonar las medidas de seguridad tradicionales, ya que son difíciles de cumplir desde la perspectiva del inquilino y también muy difíciles de ejecutar desde la perspectiva del casero. Esto puede hacer que los inmuebles permanezcan vacíos durante más tiempo, por las medidas de seguridad tradicionales, como exigir grandes depósitos o garantías, pueden ser difíciles de cumplir para los inquilinos”, comentó Julián Stastny, CEO de la empresa Mica.

Estos crecimientos, en parte, han sido impulsados por el fenómeno de nómadas digitales, extranjeros que radican de forma temporal y trabajan vía remota en las ciudades, en zonas estratégicas. Además, existen otros factores que influyeron en los ajustes de los precios de renta, como el encarecimiento de los inmuebles, el home office, inflación, y para este 2023 son los proceso de fiscalización en el mercado de alquiler, entre otros.