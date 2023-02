Marcha del INE defendió corrupción, privilegios y narcoestado: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó como algo “bueno para el país” la movilización convocada este domingo por la oposición y organizaciones civiles en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) por el Plan B, aunque expresó que en realidad buscan proteger sus privilegios y la corrupción del viejo régimen.

Te puede interesar: Llenan el Zócalo para defender al INE y la democracia

En su conferencia mañanera, el mandatario mexicano dijo que en el país existen dos proyectos de nación, el de la oposición y el que él encabeza, por lo cual celebró que se dejen las simulaciones y se movilicen para pugnar por sus objetivos políticos.

“¿El INE no se toca? Lo que están pensando que no se toca es la corrupción, los privilegios no se tocan, el narcoestado no se toca y pues tienen todo el derecho a manifestarse”, indicó López Obrador en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Pese a que destacó el músculo mostrado por los partidos de oposición, organizaciones y ciudadanos, AMLO subrayó que al proyecto contrario a su gobierno no le interesa la democracia y quieren el regreso de la oligarquía, “seguir robando” y “regresar por su fueros”.

En cuanto al cálculo de la asistencia a la concentración “El INE no se toca”, el presidente López Obrador se basó en las cifras del gobierno de la Ciudad de México, que estimó entre 80 y 100 mil personas; sin embargo, indicó que su movimiento, previo a llegar a la presidencia, lo llenó en varias ocasiones y lo desbordó.

“Nosotros para poder lograr el cambio lo llenamos 60 veces, lo desbordamos en una de las manifestaciones más importantes en el país”

López Obrador destacó que la pluralidad es saludable para la vida pública del país, aunque aún les falta para alcanzar el respaldo y simpatizantes del movimiento que lo encumbró a la presidencia de la República.

“Ánimo, ahí la llevan y esto es muy saludable para la vida pública del país, porque no hay justos medios”.