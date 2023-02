Reportan serie de ataques con drones en sur y oeste de Rusia

KIEV (AP) — Funcionarios en el sur y oeste de Rusia reportaron el martes una serie de ataques con drones cerca de la frontera con Ucrania que no dejaron víctimas, pero inquietaron a las fuerzas de seguridad, al cumplirse un año de la guerra. El hackeo de canales de radio y televisión rusos, y el cierre temporal del espacio aéreo sobre el aeropuerto de San Petersburgo, suscitaron sospechas de que el gobierno de Ucrania era el responsable. Las autoridades ucranianas hasta el momento no se atribuyeron los hechos, pero en el pasado también evitaron admitir responsabilidad directa por ataques o actos de sabotaje mientras enfatizaron que tenían derecho de alcanzar cualquier objetivo ruso debido a la invasión de Rusia a su territorio. Una serie de ataques con drones el lunes en la noche y el martes por la mañana golpearon regiones rusas cerca de la frontera con Ucrania y más a lo profundo del territorio ruso, y un dron incluso se estrelló a apenas 100 kilómetros (60 millas) de Moscú, informaron autoridades rusas. Un dron cayó cerca de la aldea de Gubastovo, a unos 100 kilómetros (60 millas) al sudeste de Moscú, informó Andrei Vorobyov, gobernador de la región alrededor de la capital rusa, en un comunicado en internet. El dron no causó daños, dijo Vorobyov quien, si bien no atribuyó el hecho a Ucrania, afirmó que probablemente fue contra “la estructura civil”. Fotos del dron muestran que es de un tipo fabricado por Ucrania. Se dice que tiene un rango de hasta 800 kilómetros (casi 500 millas), pero no tiene capacidad de transportar una carga explosiva. El martes temprano, las fuerzas rusas derribaron un dron ucraniano sobre la región de Bryansk, indicó el gobernador Aleksandr Bogomaz en el servicio de mensajes Telegram. Dijo que no hubo víctimas. También, tres drones golpearon la región rusa de Belgorod el lunes en la noche y uno atravesó la ventana de un apartamento en la capital regional, reportaron las autoridades locales. El gobernador Vyacheslav Gladkov indicó que los drones causaron daños menores a edificios y vehículos, pero no víctimas. El Ministerio de Defensa de Rusia señaló que Ucrania usó drones para atacar instalaciones en la región de Krasnodar y la vecina Adygea. Indicó que los drones fueron derribados por medios de guerra electrónica, añadiendo que uno de ellos se estrelló en una pradera y otro fue desviado y no alcanzó la infraestructura a la que apuntaba. Si bien no son inusuales ataques ucranianos con drones en las regiones rusas fronterizas de Bryansk y Belgorod, al norte de la región ucraniana de Sumy, son notables los ataques contra las regiones de Krasnodar y Adygea que están más al sur. ___ Jon Gambrell contribuyó con esta nota desde Dubái.