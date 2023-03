Javier Tebas: "Me llamará Laporta enfadado pero es casi imposible que el Barça pueda fichar"

"No le tengo envidia a la Premier League porque no estamos al mismo nivel económico"

"No ha muerto la Superliga, porque su mensaje es que el fútbol europeo debe estar en manos de los más ricos"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este jueves que es "prácticamente imposible" que el FC Barcelona pueda fichar nuevos jugadores el próximo verano y recordó que ya impidieron a los blaugranas fichar este invierno, mientras que por otro lado negó tener envidia de la Premier League y lamentó que el proyecto de la Superliga siga vivo.

"Ya anuncio, y me llamará el presidente Laporta enfadado... Pero es que 'Jan', es prácticamente imposible que el Barcelona pueda incorporar jugadores en verano. Mucho tendrá que cambiar porque, si no, estará en problemas la institución", apeló.

Javier Tebas, en el Business of Football Summit del Financial Times que se celebra en 'The Biltmore Mayfair' de Londres, aseguró de este modo que por mucho que se pueda enfadar el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, el club blaugrana no podrá fichar salvo un giro radical en la economía de la entidad.

"Al FC Barcelona no le hemos dejado fichar jugadores este invierno, y el verano que viene no va a poder fichar jugadores. Con las famosas palancas, el Barça ha hecho en verano pasado palancas por el 5 por ciento de su cifra de negocio. Pero en otros clubes, eso podría ser un problema. Hemos actuado y nos hemos autoregulado con rapidez. Nadie puede hacer palancas que supongan un 5 por ciento de la cifra de negocio", manifestó.

Unas palancas económicas que el club blaugrana aprobó, como vender parte de activos propios como parte de los derechos televisivos o parte de 'Barça Studios', y que LaLiga quiere evitar que se repitan. "Lo peor que puede tener un control económico en una institución es que no se cumple el mismo", señaló Tebas.

"Si con el FC Barcelona, que es un club importantísimo para LaLiga, miráramos para otro lado en el tema económico, nos haríamos un flaco favor para la propia competición", manifestó, sobre por qué quiere evitar que el Barça se salte el 'fair play' financiero aunque ello le lleve a no fichar y a no reforzar la plantilla.

Y es que Tebas, en media hora de comparecencia, aseguró que no echa de menos la época en la que se fichaba sin control. "Ni hecho de menos esa época ni la quiero. Quiero una competición más equilibrada, no quiero que el Real Madrid pueda comprar cualquier jugador con una facilidad extraordinaria. Tampoco es lo que querría para el fútbol inglés. No valen ahora las normas de hace 10 años", argumentó.

Por otro lado, estando en Londres, aseguró que no siente envidia de la Premier League inglesa. ¿Envidia? No. La Premier League a nivel comercial y audiovisual es el mejor producto del mundo, fruto de muchos años de trabajo. Somos realistas, y para LaLiga es muy difícil llegar al nivel de la Premier", apeló.

"Felicito a la Premier porque han sido número 1 y nos han marcado el camino. Todos los días aprendo de la Premier, pero no quiere decir que en lo que consideramos que está llevando un camino equivocado, como aportaciones a pérdidas constantes de sus propietarios, no sea criticable. Pero también lo ha dicho el gobierno inglés, que es un problema el excesivo aporte de capital", matizó.

"No tenemos envidia de la Premier League, todo lo contrario. Aprendemos a nivel comercial y audiovisual, somos conscientes de que es el mejor producto y que será difícil alcanzarlo y pasarlo en muchos años. No le tengo envidia a la Premier porque no estamos al mismo nivel. Otra cosa es a nivel deportivo", recalcó.

En este sentido, lamentó que la Premier League no haya sabido o querido autoregularse, como LaLiga sí ha hecho. "Creo que es necesario que haya una regulación más clara en el ámbito económico. Porque si la Premier, a la cabeza, no tiene sostenibilidad económica, caerá todo el fútbol hacia abajo", lamentó.

"La Bundesliga y LaLiga tienen la mitad de la cifra de negocio de la Premier. Incluyendo traspasos, LaLiga genera 4.000 millones de euros al año. La Bundesliga, genera 4.000 millones anuales. La Premier genera 7.500 millones de euros al año. Una diferencia de casi el doble. Lo normal sería que la Premier fichara el doble, pero es que ficha cuatro veces más en los últimos mercados", cargó contra la política de fichajes de la Premier.

Al respecto, añadió que no puede ser que haya una inversión sin control. "Ya es algo raro, pero hay algo peor que es el saldo neto; la Premier tiene un saldo negativo de 1.2000 millones entre fichajes y ventas. Hay exceso de aportación e inversión de los dueños. ¿Cómo nos afecta? Pues en que la Premier inflaciona el sector", lamentó.

Por otro lado, se mostró "orgulloso" de que clubes de LaLiga superen en títulos europeos a los de la Premier. "Me siento muy orgulloso, del Real Madrid, del Sevilla, del Villarreal. Demuestra que no todo es dinero en el fútbol, que da ventaja competitiva pero hay otros factores. No pensamos que sea cuestión de quitar dinero a la Premier para darlo a otras ligas. Me siento orgulloso del éxito, porque a menos dinero más trabajo de cantera y 'scouting'", señaló.

LA SUPERLIGA, VIVA EN SU CONCEPTO

En cuanto a la Superliga, lamentó que su concepto --contrario al de LaLiga-- no muera. "No ha muerto la Superliga, porque es el mensaje de que el fútbol europeo debe estar en manos de los más ricos. Es el mensaje del presidente del Real Madrid, de que 'nos lo repartimos entre los mejores y al resto ya os daremos un poco de dinero y estaréis contentos'. Es como si en los países gobernaran los bancos", manifestó, contrario.

"Sí es verdad que hay cosas que ha manifestado la Superliga en que sí tienen razón, como en que hay que mejorar las gobernanzas y se debe mejorar el 'fair play' financiero. No es casualidad que el Madrid lidere el tema del 'fair play' en la Superliga, porque no puede tener pérdidas. Pero el camino es mejorar la gobernanza, buscar equilibrio entre clubes grandes, medianos y pequeños y tener 'fair play'", detalló sobre cómo debería mejorar el fútbol europeo.