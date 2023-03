¿Qué hacer si no recogiste tu Tarjeta del Bienestar para cobrar la Beca Benito Juárez?

Se terminó el primer periodo de entrega de Tarjetas del Bienestar para los y las beneficiarias de las Becas Benito Juárez, por lo que si no pudiste recoger tu plástico antes del 28 de febrero, no podrás cobrar el pago; sin embargo, hay una solución para no perder tu apoyo económico y aquí te decimos cuál es.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBB), entregará aproximadamente 6 millones de Tarjetas del Bienestar a los y las beneficiarias de la Beca Benito Juárez de los niveles educativos, básico, superior y media superior, para que puedan recibir sus pagos de manera segura, fácil y rápida.

¿Por qué no entregarán la Tarjeta del Bienestar en marzo?

Así mismo, informó que el pasado martes termino la entrega de tarjetas, por lo que pide a las y los beneficiarios no acudir durante el mes de marzo a las sucursales del Banco del Bienestar, ya que solo se harán entregas para la Pensión de Adultos Mayores.

Por ello, evita entorpecer la atención que le brindarán a los adultos mayores durante este mes, así como ir en vano al Banco del Bienestar; si no pudiste ir por tú tarjetas y no sabes qué hacer, no te preocupes, tendrás la oportunidad para poder cobrar el depósito de tu Beca Benito Juárez.

Tarjeta de la Pensión del Bienestar (Agencias)

¿Cómo recoger la Tarjeta del Bienestar si no fuiste por ella?

La CNBBB asegura que durante el mes de abril, los y las beneficiarias de la Beca Benito Juárez de nivel básico o superior, podrán obtener su Tarjeta del Bienestar para poder cobrar el pago correspondiente, gracias al Buscador de Estatus, el cual les informará la fecha, hora y sucursal del Banco del Bienestar en donde podrán recogerla.

Aunque aún no hay una fecha estimada para los becarios del nivel media superior, los y las beneficiarias también podrán obtener información sobre dónde y cuándo deberán recoger su Tarjeta del Bienestar para no perder su depósito a través del Buscador de Estatus, sin embargo, no se les entregará en una sucursal del Banco del Bienestar.

El Banco del Bienestar pagará las pensiones a quienes recibe este beneficio del gobierno federal.

¿Dónde entregarán la Tarjeta del Bienestar para el nivel media superior?

Se recomienda estar pendiente del Buscador de Estatus y del enlace de becas del plantel educativo correspondiente para todos los y las beneficiarias de la Beca Benito Juárez de nivel media superior, ya que la CNBBB les entregará sus Tarjetas del Bienestar en una sede alterna o posiblemente podrán recogerla directamente en sus escuelas.

Si no sabes cómo utilizar el Buscador de Estatus para poder obtener la información de cómo, dónde y cuándo recoger tu Tarjeta del Bienestar y poder cobrar, te recomendamos revisar la siguiente nota: ¿Cómo usar el ‘Buscador de Estatus’ si eres beneficiario de la Beca Benito Juárez?