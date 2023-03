Joan Laporta: "Ya me he planteado la renovación de Xavi, aunque no gane la Liga"

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

"Ya me he planteado la renovación de Xavi, aunque no se gane la Liga. Xavi insiste en que si no ganamos, no. Le quiero transmitir seguridad, ya he pensado en la renovación de Xavi porque se la jugó, conoce la casa, defiende nuestro estilo genuino, no estira más el brazo que la manga y no pide locuras. ¿Primicia? Ya me he planteado la renovación de Xavi", anunció en una charla en el Círculo Ecuestre.

Laporta también adelantó que el capitán Sergio Busquets, que termina contrato al final de temporada y tiene varias ofertas sobre la mesa, recibirá una propuesta de renovación. "Aún no hay oferta, pero estamos valorando hacerle una propuesta de club para que siga un año más. Pero tiene que valorar lo que tiene, que son otras ofertas importantes", manifestó.

"Sé que Xavi quiere que Sergio continúe. Él nos dice que le gustaría irse del Barça ganando, imagina que ganamos este año... Y tiene ofertas de fuera", reconoció, no obstante, sobre el futuro del de Ciutat Badia.

Y, en cuanto a la actualidad deportiva, se mostró optimista de cara a lograr el título de LaLiga Santander. "Este año lo tenemos bastante bien porque se ha hecho bien el trabajo. Xavi lo está haciendo bien. En verano activamos las palancas y Xavi es un entrenador agradecido, que lo está llevando bastante bien", apuntó.

"En Liga tenemos 9 puntos y la voluntad es mantener esa distancia hasta el Clásico, donde se podría dar un golpe a la Liga. La prioridad es ganar la Liga, ya lo era al inicio de temporada. Y se ha añadido la Supercopa, que tiene su valor, y en Copa estamos esperanzados de poder pasar a la final", reconoció el mandatario blaugrana.