Rodríguez 'Pam' asegura que Igualdad presentó hasta 10 propuesta para reformar el solo sí es sí: "Estamos aún a tiempo"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Unidas Podemos ha presentado diez propuestas a la parte socialista del Gobierno para reformar la Ley del 'solo si es si', según ha explicado la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', horas antes de la votación en el Congreso de los Diputados.

"Llevamos desde diciembre negociando en reuniones, hemos hecho hasta diez propuestas diferentes", ha asegurado Rodríguez Pam en una entrevista en RNE recogida por Europa Press en la que ha asegurado que aún hay tiempo para el acuerdo. "Estamos a tiempo de solucionar esta situaión, da igual quien tenga razón", ha explicado la dirigente de la formación morada.

Rodríguez 'Pam' ha defendido la postura de Unidas Podemos de que se mantenga el consentimiento en el centro, frente al planteamiento del PSOE "que está diciendo que es más importante preguntar a la víctima si hubo violencia que al agresor si hubo consentimiento". "Si intentamos hacer que todo gire en torno a la demostración de la violencia, muchos (casos de violación) se nos quedan por el camino", ha advertido.

Frente a la reforma del PSOE, ha recordado las propuestas de Unidas Podemos para complementar la Ley del solo sí es sí y ha recordado que parte de las medidas previstas en la nueva norma entran este martes 7 de marzo en vigor, al cumplirse seis meses de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Concretamente ha mencionado la adopción de medidas como la especialización de los órganos judiciales con juzgados específicos de la violencia sexual o el refuerzo de psicólogas, todas ellas dirigidas a "dar más seguridad a las mujeres".

Sobre la alarma social que ha generado la entrada en vigor de la ley, 'Pam' ha admitido que "el discurso sobre la rebaja de penas ha provocado un terror sexual" y por ello ha apelado a la necesidad de "dar una respuesta a las mujeres y no profundizar en ese discurso". Asimismo, ha lamentado que el PSOE haya elegido "pactar con el PP" antes de con quienes dicen "que el consentimiento debe estar en el centro".

Al ser preguntada por las consecuencias de esta crisis para el Gobierno de coalición, ha reconocido que "probablemente" saldrá "con menos plumas", pero ha advertido que "la posibilidad de blindar derechos" para las mujeres solo pasa por su existencia. "La alternativa son quienes están ridiculizando el consentimiento", ha añadido.

DIVISIÓN DEL MOVIMIENTO FEMINISTA

Respecto a la división del movimiento feminista ante la celebración del 8M, la secretaria de Estado de Igualdad se ha mostrado convencida de "empezar a normalizar que existen matices y discrepancias".

"Antes de las movilizaciones del 8M, éramos cuatro las que íbamos a las manifestaciones, ahora somos miles y miles y, por tanto, es normal que se escuchen más las diferencias y discrepancias", ha indicado. Según ha explicado, "siempre ha habido un feminismo más neoliberal y de clase y uno más cercano al movimiento LGTBi y eso habla de la hegemonía del feminismo".

Pese a estas diferencias, ha asegurado que el movimiento comparte un horizonte común que es "que el país mejore en general y que las mujeres no solo tengan más derechos, sino que las cosas se ordenen para que haya más justicia social".

Ha defendido, asimismo, la labor del Ministerio de Igualdad ante las críticas recibidas por parte de algunos sectores feministas que han acusado al equipo de Irene Montero de dividir con sus políticas. "Me sorprende que se nos acuse a nosotras de que somos las que planteamos división cuando se nos dicen estas cosas", ha respondido 'Pam', quien ha recordado que la "agenda del ministerio viene a cubrir huecos que no preocuparon a otros gobiernos".

En este sentido ha reconocido que algunos de estos "huecos y ausencias pueden ser molestos" en alusión a la aprobación de la Ley Trans. "Pensar que los derechos LGTBi no forman parte del feminismo es un error porque las mujeres lesbianas, bisexuales y trans también tenemos derechos que nunca se nos han reconocido antes y se empiezan a reconocer como, por ejemplo, que mujeres como yo podamos ser madres sin necesidad de casarnos". En su opinión, "esto es importantisimo" porque "era una discriminación muy grave que sufríamos mujeres de mi colectivo". A su juicio, esto "también es feminismo".

LEY DE PARIDAD

Respecto a la ley de paridad que aprobará este martes del Consejo de Ministro, ha compartido los beneficios de la aplicación de cuotas en las políticas de igualdad, aunque ha precisado que "no es lo prioritario". "Está muy bien pero no es lo más importante en este momento" porque, según ha indicado, "no se trata solo de que las mujeres lleguen, sino de que las mujeres que lleguen hagan políticas feministas".

En este sentido, puso como ejemplo de la antítesis de las políticas feministas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Ni somos mejores ni tomamos mejores decisiones y para muestra lo que está haciendo la presidenta Ayuso", ha indicado

"Además de cuotas y paridad, tenemos que intentar que haya perspectiva feminista y los hombres que están ahí tienen que tener esa mirada", ha añadido Pam sobre la propuesta anunciada por el presidente Pedro Sánchez que les fue comunicada a la parte morada del Gobierno el mismo fin de semana.

Ha animado, además, a "ser valientes" y proponer cuotas en órganos constitucionales "en los que se plantean decisiones muy relevantes".

En su opinión, lo más urgente en la agenda feminista es desarrollar "políticas de supervivencia" ante los asesinatos machistas y "desde luego, la situación material de muchas mujeres que en su día a día tienen muy difícil conciliar su vida como madres trabajadores, hijas o nietas".