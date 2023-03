Mujeres encapuchadas realizan destrozos en la Facultad de Medicina de la UNAM

Al menos una decena de mujeres vestidas de negro y encapuchadas realizaron pintas y destrozos al interior de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como protesta por el acoso y la violencia de género que viven las alumnas de esta y otras facultades y planteles de nivel medio superior de la máxima casa de estudios.

En el marco de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, las mujeres rompieron vidrios del auditorio Fernando Ocaranza y colocaron imágenes de presuntos agresores, violadores y hostigadores sexuales que serían encubiertos por las autoridades de la Facultad de Medicina. Pintas como “Facultad no me no me cuida, me cuidan mis amigas” y “UNAM feminicida” alcanzan a leerse en los muros de la escuela.

Pintas en Facultad de Medicina.

Por otra parte, las manifestantes también realizaron pintas y golpearon con martillos y otros artefactos las letras con la leyenda “FACMED” de la Faculta de Medicina de Ciudad Universitaria.

Nos incorporamos al #8M2023 y ya hay algunas pintas en la Facultad de Medicina, de la UNAM.



La exigencia: JUSTICIA a los feminicidios y a los acosos hacia las alumnas.



— 𝙍𝙪𝙩𝙝 𝘽𝙖𝙧𝙧𝙞𝙤𝙨 𝙁𝙪𝙚𝙣𝙩𝙚𝙨 (@rbarriosfuentes) March 8, 2023

De momento, tanto la facultad como la UNAM no han emitido ningún pronunciamiento o comunicado sobre los hechos ocurridos la tarde de este 8 de marzo de 2023.

No es la primera vez

Cabe mencionar que en octubre de 2022 también se registraron pintas en la misma escuela de nivel superior. Entonces los disturbios se suscitaron tras la marcha en protesta por el abuso sexual que sufrió una alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur en uno de los baños del plantel.